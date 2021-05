Carrancio habló de su salida de Vamos Juntos: "Lo de Montenegro fue intempestivo"

El concejal Alejandro Carrancio consideró que el intendente Guillermo Montenegro actuó de manera "intempestiva y desproporcionada" al pedirle la renuncia a cuatro funcionarios directamente ligados al senador Lucas Fiorini - aliado político de Carrancio - después de que trabara la votación por el nuevo pliego del servicio de transporte de pasajeros en el Concejo Deliberante.

A través de las redes sociales, el dirigente de Crear hizo un descargo en el que defendió su postura de rechazo al proyecto que impulsaba el oficialismo y aseguró que su voto negativo fue "por la gente". "Resultaba imposible acompañar un proyecto que podía ser perfectible ante la necesidad imperiosa de mejorar el sistema de transporte para la gente", expresó.

El hombre que hoy abandonó su lugar como jefe de bancada de Vamos Juntos, el bloque que responde a Montenegro, aclaró que seguirá en la coalición Juntos por el Cambio a pesar del distanciamiento en el plano local. "Trabajaré desde mi banca y desde el espacio Crear, en el cual milito hace casi 25 años y que está profundamente comprometido en ampliar y volver a convertir a Juntos por el Cambio en un mejor gobierno para nuestra provincia y nuestro país", dijo.

"La decisión intempestiva y llamativamente desproporcionada del intendente ante mi voto a conciencia y fundado, en la que no tenía opción pues no fue tomada ni respondida ninguna de las observaciones que cuidaban a los vecinos que usan el servicio público de transporte, hace que no pueda continuar en el bloque oficialista local", apuntó, por otra parte.

En la misma línea, Carrancio consideró que la postura del jefe comunal "manifiesta su intención de no continuar compartiendo un equipo de trabajo ni de aceptar aportes o diferencias hechas con honestidad, sinceridad y buena fe". "Entiendo que todos pertenecemos a un espacio político, pero eso no significa ejecutar meras funciones notariales", señaló, en la publicación.

"Estoy convencido que las modificaciones que acerqué al expediente en cuestión mejoraban el pliego. Tal como estaba planteado, no defendía a los usuarios, el control sobre el servicio repetía deficiencias actuales y hubiese tenido como mínimo 20 años de vigencia. Los vecinos terminarían abonando de su bolsillo costos de obras que por su elevado valor y las pocas precisiones sobre su conformación iban a incrementar desmedidamente el valor de la tarifa del boleto", sostuvo. respecto de proyecto que generó la ruptura en el oficialismo.

Dentro de los pedidos de renuncia que dio a conocer este jueves 0223, el más rutilante es el que está vinculado con Federico Scremin, quien hasta esta fecha preside el Ente Municipal de Turismo (Emtur). En la misma área, también el jefe comunal solicitó el alejamiento de Emiliano Recalt, quien es director coordinador.

Luego aparecen los nombres de Fernando Navarra, vicepresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse), y Stella Maris Leguizamon, representante en la administración de Punta Mogotes.

Desde el entorno del Ejecutivo le remarcaron a este medio que el hombre de Fiorini avanzó con una "jugada política electoral" e insistieron en el malestar, teniendo en cuenta la sensibilidad del expediente en cuestión y el próximo vencimiento de la concesión por el servicio de los colectivos. "El intendente fue claro y pidió en reiteradas ocasiones que no haya cuestiones políticas en este contexto de pandemia. Por eso los pedidos de renuncia", resumieron las fuentes consultadas.