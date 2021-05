Un banco italiano de mármol de carrara, el nuevo hallazgo en el campo donde apareció Sirena

La recuperación de Sirena suma un nuevo capítulo: durante la tarde del lunes se realizó un nuevo allanamiento en el campo “Los Tilos” y encontraron nuevos objetos de patrimonio histórico de la ciudad. A las 25 piezas de luminaria y balaustrada se suman otros 35 objetos, entre ellos un banco italiano de mármol de carrara que llegó a Mar del Plata en 1903 y fue emplazado en el Paseo Costero General Paz.

Según explicó a 0223 la directora de Monumentos Históricos del municipio, Costanza Addiechi, la pieza se encontraba, al igual que las demás, en muy mal estado de conservación, aunque detalló que todas pueden ser restauradas.

“Esta escultura nos llevó a recuperar muchas obras que pertenecían al patrimonio histórico de Mar del Plata. Logramos identificar luminarias, copones balaustradas y un banco italiano que formaban parte del primer paseo costero de Mar del Plata inaugurado en 1903 y que después fueron trasladados a las diferentes plazas fundacionales de la ciudad”, dijo la funcionaria.

En esta línea, Addiechi explicó que las piezas ya se encuentran en dependencias municipales donde serán restauradas y reubicadas en los espacios públicos tradicionales de Mar del Plata. Según consideró la funcionaria, es “llamativo” que la mayoría de los objetos que ornamentaban el campo ubicado a la altura de Estación Camet sean del mismo período, aunque aseguró que no tiene una teoría al respecto.

“La mayoría de las piezas que encontramos son del Antiguo Paseo General Paz y que en la década del 30 fueron trasladados a las siete plazas fundacionales de Mar del Plata. Todos están en muy mal estado, pero con trabajo se pueden recuperar”, dijo Addiechi mientras explicó que además del banco, se hallaron copones de hierro fundido, farolas que pertenecían a la Plazoleta de los músicos recientemente restaurada, farolas de la rambla, y balaustradas que formaban parte de la ornamentación del lugar, además de otras antigüedades que no fueron reconocidas como propiedad municipal.

En este sentido, la funcionaria detalló que además había cartelería publicitaria de loza de alto valor en el mercado de las antigüedades, rieles de Ferrocarriles Argentinos, una campana de cobre que había sido robada de un templo católico y otras esculturas que, tras un cateo, verificaron que no correspondían al patrimonio histórico.

"Lo importante es que todas las piezas fueron restituidas y están en custodia municipal y fueron reconocidas gracias al registro patrimonial que creamos hace seis años. Antes era común que desaparecieran piezas y como no estaban registradas no se notaba, o no se le daba importancia. Afortunadamente esto cambió", concluyó.