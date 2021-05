Kicillof confirma que no habrá clases presenciales y otras duras restricciones para Mar del Plata

El gobernador Axel Kicillof confirmó que el endurecimiento en las restricciones que anunció este jueves en cadena nacional el presidente Alberto Fernández se replicarán a "rajatabla" en 126 municipios de la Provincia, entre los cuales queda incluido General Pueyrredon.

“La Provincia, como hemos hecho siempre, respeta y cumple las leyes. Un DNU tiene valor de ley y, por lo tanto, la Provincia, tal como marca el decreto e instruyó el presidente, se van a cumplir a rajatabla esta serie de medidas de cuidado”, ratificó el mandatario, en sus primeras palabras.

Al encabezar esta tarde una conferencia de prensa en el Salón Dorado de Casa de Gobierno, Kicillof aclaró que durante la próxima semana se "suspenderá" el sistema de fases que suele aplicarse en el territorio bonaerense e indicó que será "puesto en equivalencia" con los parámetros del Decreto de Necesidad Urgencia (DNU) de Fernández que aún no se publicó en el Boletín Oficial.

"Los municipios de alto riesgo o alerta epidemiológica, que son los que estan en fase 2 o en fase 3, pasan a estar en estas medidas de cuidado", confirmó Kicillof, quien agregó: "Son 126 municipios de los 135 los que van a estar con las nuevas normativas de cuidado. Simplemente estamos aplicando las medidas de cuidado que se dictan para todo el territorio nacional".

Si bien se espera por la palabra del intendente Guillermo Montenegro, con la conferencia del gobernador se confirmó que Mar del Plata se verá afectada por las restricciones más fuertes, teniendo en cuenta que hoy transita la "fase 3" y que para los parámetros de Nación es catalogada como una ciudad en "alerta epidemiológica".

Al igual que el presidente, el jefe de Estado bonaerense remarcó que a su gestión "no la guía otro propósito que cuidar la vida". "Estamos en el peor momento de la pandemia. Toda nuestra región se encuentra fuertemente afectada", dijo, y pidió: "Quédense en casa todo lo posible. Eso es lo menos riesgoso y lo más certero para evitar los contagios".

Kicillof también mostró preocupación por la alta circulación de las nuevas variantes del Covid-19, sobre todo en los partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y la Capital Federal. "Están tremendamente difundidas estas mutaciones que son más contagiosas. Es una nueva pandemia porque es un virus modificado", consideró, y enfatizó: "Esta es una enfermedad muy peligrosa. Tenemos que evitar los contagios. No alcanza con que no desborden las camas".

Como es habitual, el gobernador no evitó el espacio para apuntar críticas contra la oposición y pidió "no joder con la pandemia". "Nosotros nos guiamos por la experiencia internacional y la palabra de los expertos y científicos y no por las encuestas y las tapas de los diarios", señalar, y agregó: "Hay que tener una actitud seria y responsable y no enloquecer a la gente en miedo de una tragedia tan grande".

Kicillof le quitó importancia a las elecciones legislativas que se celebrarán en este 2021 y ratificó que "el problema central es cuidar la vida, la salud, y combatir el coronavirus". "Necesitamos trabajar para que todos los bonaerenses que están en los grupos de prioridad estén inscriptos para que puedan ser vacunados. Esta es una campaña voluntaria. Y el que no expresa su voluntad, no puede ser vacunado", añadió, respecto de la campaña de vacunación.

"Entramos en una nueva etapa. Vamos a generar más controles para impedir que las actividades que no están permitidas ocurran. Pero siempre confiando en la solidaridad, la voluntad, la consciencia y la comprensión de todos los bonaerenses. Estamos en condiciones de mucha fragilidad por estamos enfrentando esta pandemia con coraje y aguante", concluyó el jefe de Estado provincial.

Los únicos municipios que por el momento quedan en fase 4 - es decir, que no se van a ver directamente afectados por las restricciones de cierre general - son: Baradero, Benito Juárez, Arenales, Monte Hermoso, Pila, Rojas, Salliqueló, Tordillo, San Cayetano.

Repaso de las restricciones

+ Se restringe la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en alto riesgo o en alarma epidemiológica.

+ La medida regirá desde este sábado 22 de mayo a las 0 horas hasta el domingo 30 de mayo inclusive.

+ Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial.

+ Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar.

+ Solo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18, o por razones especialmente autorizadas.