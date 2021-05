Peluquero sacó su sillón a la calle para trabajar en cuarentena: "Tengo que pagar los impuestos y el alquiler"

A pesar de las restricciones que rigen desde el sábado en el marco del confinamiento total que decretó el presidente Alberto Fernández, un peluquero de Mar del Plata no dudó y sacó su sillón a la calle en este lunes feriado para poder trabajar con la clientela al aire libre.

"Es la única manera que tengo de poder cumplir con las obligaciones. Acá te prohíben trabajar pero los impuestos siguen viniendo. El alquiler también hay que pagarlo y no me queda otra", explicó Rubén Martínez, que hace 56 años está con su local sobre la calle Moreno al 2300.

El trabajador, de todos modos, reconoció que "hay gente que se resiste a venir por razones de cuidado y un poco por protocolo". "Estoy a un 50% o 40% de mi actividad habitual a pesar de que tengo una clientela de muchísimos años. La gente no anda demasiado. Inclusive en pleno verano se veía que la gente no transitaba y no caminaba tanto como en otras épocas", declaró, a 0223.

La postal de "rebelión" del peluquero todavía no parece replicarse en magnitud en el resto de Mar del Plata, donde se ha visto poco movimiento en los centros comerciales desde el sábado y fundamentalmente en este lunes feriado.

Desde el Gobierno de Guillermo Montenegro, que mantiene una disputa con Nación por la continuidad o no de las restricciones después de fin de mes, reconocieron un "altísimo cumplimiento" en la ciudad a las diferentes medidas que estableció el Ejecutivo nacional.

En este contexto de confinamiento, los locales gastronómicos pueden funcionar bajo la modalidad de envío a domicilio hasta las 23 mientras que el retiro en el lugar solamente se podrá hacer hasta las 18, teniendo en cuenta que la circulación general de personas en la ciudad está limitada hasta ese horario.

Respecto de la situación de los comercios no esenciales - es decir, de venta de indumentaria, por ejemplo -, la comuna ratificó que pueden funcionar pero solamente "bajo la modalidad de envío a domicilio o retiro en el lugar". "Los comercios y servicios esenciales seguirán funcionando como hasta el momento, con los protocolos vigentes", se aseguró, por otra parte.