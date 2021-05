Comerciantes piden que se postergue el pago de impuestos y servicios

Con distintas cámaras de la región y el país, desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip) de Mar del Plata solicitaron a los tres niveles de gobierno que se aplacen los vencimientos impositivos, laborales, previsionales, bancarios y el pago de las facturas de los servicios públicos; en el marco de la cuarentena de nueve días impuesta por el Gobierno de la Nación para mitigar los contagios de coronavirus.

La entidad que conduce Blas Taladrid adhirió al pedido de distintas entidades provinciales y solicitaron a los tres niveles de gobierno medidas de aplazamientos de las obligaciones que los comerciantes marplatenses tienen que hacer frente tras la instauración del confinamiento que regirá, al menos, hasta el 30 de mayo.

Desde la Ucip aseguraron que los comerciantes transitan días de "angustia" al desenvolver sus actividades de manera parcial. "Hoy observamos comercios trabajando a puertas cerradas o con la cortina a media altura, buscando poder lograr alguna venta aunque sea sin contacto con el cliente. No obstante, esta exigua posibilidad de venta, y que en muchos comerciantes ha provocado la sensación de “estar trabajando a escondidas” y la poca posibilidad de venta bajo esta modalidad, se suma que sin gente en la calle no hay consumo, y sin consumo no hay ni ventas ni ingresos para hacer frente a las obligaciones contraídas", repararon.

"Ante las nuevas medidas, algunos rubros se ven hoy especialmente sensibles ante el venidero Día del Padre. Las restricciones generan incertidumbre en primer lugar respecto a poder proveerse a tiempo de mercadería y luego en relación a la posibilidad de efectuar las estrategias de ventas. Con casi un tercio del mes sin poder contar con ingresos, va a ser muy difícil hacer frente a las obligaciones contraídas con anterioridad, y a los gastos fijos que mensualmente deben afrontarse, como alquileres, salarios, impuestos y servicios", advirtieron.

Por otra parte, desde la Ucip, reclamaron lealtad comercial entre los propios trabajadores al constatar que algunos locales de la actividad considerados "esenciales" ofrecen mercadería que venden los locales "no esenciales", a los que hoy se les está vedado el ingreso del público.

"En este aspecto hacemos referencia a aquellos comercios exceptuados por ser considerados esenciales como los supermercados mayoristas y minoristas, de alimentos, higiene personal y limpieza, que ofrecen también -e incluso han incorporado en estos días- indumentaria, calzados, juguetes, perfumería, informática, celulares, artículos de calefacción y para el hogar, muebles, colchones, artículos de deportes y aire libre, y hasta cubiertas para automóviles", puntualizaron.

Ante esta situación, desde la Ucip solicitaron que se supervise que los comercios considerados esenciales solamente comercialicen productos esenciales, es decir, los artículos para los que esta prevista su apertura y que son los alimentos, la higiene personal, la limpieza y los medicamentos, clausurando los espacios destinados a la venta de productos no esenciales, como se está haciendo en otras jurisdicciones.