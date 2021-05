Para liberar camas, en Balcarce diseñan un sistema de internación domiciliaria

“Estamos como toda la región viviendo este pico que fue muy abrupto, una crecida de 300 a 1.000 casos en cuestión de diez días. Y ya habíamos tomado la decisión de restringir las actividades desde la hora 20”. Así inició su diálogo con 0223 el intendente de Balcarce, Esteban Reino, quien desde la semana pasada ha realizado varias ruedas de prensa para advertir sobre la compleja situación sanitaria que se vive en el distrito en torno a la pandemia del coronavirus.

Luego de un mes de abril con una curva de contagios estabilizada, la segunda ola impactó con contundencia en Balcarce en lo que va del mes de mayo y llevó los casos activos de covid-19 a rozar los 1.000, un número muy elevado para la población que vive en el partido.

“Estamos tratando de hacer cumplir el DNU presidencial. Lo que hay que lograr es frenar los contagios, de hacerlo el hospital podrá dar respuesta. De lo contrario estaremos muy complicados. Hasta la fecha, todos los que requirieron internación la han podido tener. Pero estamos trabajando al 100% de ocupación en una situación que requiere un esfuerzo extraordinario del personal de salud y de otras áreas que están colaborando”, recalcó Reino.

En esa línea, el jefe comunal anticipó: “Si seguimos en esta creciente, que para mí durará unos días más, pese a que se cumple con el confinamiento, deberemos implementar un sistema de internación domiciliaria para poder liberar camas en el hospital asi todos puedan ser atendidos, ya que no hay posibilidad de realizar derivaciones”.

Consultado por la cantidad de personas que cursan la enfermedad a la fecha, Reino reconoció: “Es un número muy elevado, pero hay que aclarar que nosotros tenemos un laboratorio propio, más un laboratorio privado, lo que nos permite hacer un promedio de 150 testeos diarios, lo cual hace que se incrementen los positivos”, reparó.

Solo los partidos de Necochea, con más de 1.500 casos activos, y de Tandil, con más de 1.100, superan a Balcarce en la cantidad de personas que padecen la covid-19, con una enorme salvedad: ambas comunas duplican y hasta cuatriplican la población residente en el distrito balcarceño.

“Tuvimos un mes y medio en una meseta de 300 casos activos, nos bajaron a fase 3, pero no a 2 porque el hospital no estaba colapsado, había un nivel de internación del 60%. Sin embargo en los últimos 10 días fue exponencial la suba de contagios, lo que nos llevó a una ocupación del 80 y luego del 100%. Seguramente el gobierno bonaerense nos ubique en la fase 2 cuando se terminen las restricciones del gobierno nacional”, advirtió Reino, que ya había deslizado esa posibilidad semanas atrás.

Finalmente y respecto al confinamiento de nueve días vigente, el intendente de Balcarce graficó: “Mayoritariamente la gente acata, pero después hay grupos que no entienden como se comporta el virus y hacen cosas que no tienen que hacer. Entendemos las necesidades laborales pero en nuestra ciudad se puede trabajar con delibery, o estar dentro de un negocio al que pueda ingresar una única persona. Lo que no podemos permitir es que en comercios no esenciales se aglomere gente. Además hay que parar la circulación en la calle, no en contra del comercio, simplemente es que si está todo abierto la gente sale”, analizó el jefe comunal.