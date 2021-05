Se negó a declarar el joven acusado de asesinar de 40 puñaladas a su madre y su hermana

Matías Nahuel Paz, el joven de 23 años detenido por el salvaje crimen de su mamá y su hermana, finalmente no prestó declaración este jueves a la Justicia y seguirá detenido hasta tanto avance la investigación por el conmocionante hecho que se gestó este miércoles al mediodía en una casa del barrio Villa Lourdes.

Fuentes judiciales que consultó 0223 confirmaron que el acusado se negó a brindar su versión de los hechos ante el fiscal Leandro Arévalo, por lo que permanecerá alojado por estas horas en la Unidad Penal Nº44 de Batán. En la causa será representado por la defensora oficial, Laura Solari.

Si bien aún no fueron solicitadas formalmente, se espera que el imputado por los delitos de "homicidio agravado por el vínculo, ensañamiento y por haber sido cometido en contexto de violencia de género" sea sometido a diferentes pericias psicológicas y psiquiátricas para poder determinar el estado de su salud mental después del doble asesinato que confesó haber cometido cuando se entregó a los efectivos de la comisaría primera.

El resultado de esas evaluaciones también será un elemento clave para tratar de esclarecer la razón que motivó el brutal ataque a puñaladas contra Laura Sánchez, de 45 años, y su heramna, Zoe Paz, de tan solo 8 años. Por estas horas, la primera hipótesis que surge ante la dimensión del ataque es que el homicida estaba fuera de sí.

Matías Paz le asestó más de 20 puñaladas a su mamá y otras tantas a la pequeña, según lo que concluyó preliminarmente la autopsia practicada a ambos cadáveres. Según el informe forense, las víctimas presentaban heridas en el torso, abdomen y cuello. La madre, además, tenía heridas en los brazos.

En cuando a la muerte de la pequeña Zoe la hipótesis del fiscal es que estaba dormida antes del ataque. La autopsia reveló, además, que sufrió un corte fue degollada (herida que le provocó la muerte) y luego sí heridas en el resto del cuerpo.

La autopsia también permite presumir que todo ocurrió en un lapso de entre 30 y 40 minutos. En el lugar los investigadores hallaron un cuchillo de tipo filetero con mucho filo que creen que fue el arma utilizadas para asesinar a las dos mujeres, aunque eso se terminará de confirmar con las pericias.

Después de cometer el crimen, Paz intentó prender fuego la vivienda. Una dotación de bomberos llegó hasta la casa ubicada en Triunvirato al 800 y tras apagar el fuego, que no había llegado a avanzar demasiado, halló el cuerpo de las dos mujeres con múltiples heridas de arma blanca, por lo que rápidamente dio intervención a la policía.

"Pudo haber existido algún tipo de perturbación, pero la incineración posterior de prendas que tendrían vunculación no sería indicador de alguien que esté fuera de su sano juicio. Se fue del lugar de los hechos, llega ensangrentado a la comisaría a entregarse. No veo ese panorama. Pero insisto, no seré yo el que lo determine, serán los peritos", aclaró este jueves el fiscal Arévalo, en una nueva conferencia de prensa.

Si bien la investigación está en pleno desarrollo, el funcionario judicial marcó que no hay indicios de que haya participado una tercera persona en el ataque y destacó que la reja de acceso a la vivienda se encontraba cerrada cuando llegó personal de bomberos.