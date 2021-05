Para Provincia, ya hay circulación de las nuevas cepas en Mar del Plata

Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires aseguraron que “no hay dudas” que en General Pueyrredon ya hay circulación comunitaria de las variantes del coronavirus de Manaos y del Reino Unido, luego que un muestreo hallara un 30% de esas cepas en la ciudad.

En diálogo con 0223 Radio, Enio García, Jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, sostuvo que “luego de tomar 14 muestras de hisopados tomados en el Hospital Interzonal hace dos semanas, que corresponden a un 5% de todas las muestras de hisopados, se descubrió que el 30% eran casos de las variantes de Manaos y el Reino Unido. Y eso nos da la pauta que claramente ya están circulando en Mar del Plata esas variantes”, aseguró.

Según el funcionario, las nuevas cepas también fueron encontradas en varios distritos de la provincia: “En La Plata hay más del 60% de esas variantes como en la ciudad de Buenos Aires y varios puntos del Conurbano. En el interior de la provincia de Buenos Aires ya hay estimaciones que nos indican que hay un 40% de las variantes Manaos y el Reino Unido".

"En Mar del Plata por ahora ya encontramos el 30% de los casos con esas variantes y además en las investigaciones epidemiológicas de esos casos, no encontramos vínculos con viajeros. Ya podemos decir que hay circulación comunitaria", aseguró García.

Y remarcó: “Ya no hay más dudas de eso, no es un tema de discusión y si nos tenemos que preparar y alertar porque son variantes que producen más casos porque son más contagiosas. Y eso ya está bastante demostrado. No hay posibilidad de discusión, se ven con datos duros", argumentó.

En tal sentido, García aclaró que "no se puede buscar en todos los hisopados quien es Manaos, Reino Unido o Andina, porque eso es una secuenciación genómica que no se hace en todos los lugares y no hay gente capacitada para hacerlo y demora una semana en tener el resultado. Por eso hacemos muestras en varios distritos, hacemos una vigilancia y así entender qué está pasando. Pero ya sabemos que está circulando y que hace más casos graves en jóvenes y con un aumento de la mortalidad en terapias. Ahora 7 de cada 10 personas que entran a una terapia, mueren", concluyó.

El pasado 26 de abril una muestreo analizado por el Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2 (Proyecto País), había detectado 2 casos de residentes de Mar del Plata, con las variantes más agresivas: una pertenecía a la variante brasileña de Manaos y la otra a la del Reino Unido. Sin embargo, un día después la secretaria de salud municipal Viviana Bernabei aclaró que esas dos personas no llegaron a circular en la ciudad porque fueron aislados tras arribar a Ezeiza, descartando en ese momento, la circulación comunitaria. Hasta el momento, el Municipio no se ha expedido sobre el tema.

