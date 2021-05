Convocan a una caravana en Mar Chiquita en defensa de la albúfera

Una extensa lista de organizaciones no gubernamentales, entidades civiles, sindicatos, cooperativas, partidos políticos y agrupaciones vecinales convocan a una movilización en el partido de Mar Chiquita, durante este domingo por la tarde, en defensa del futuro de la albúfera.

La jornada se realiza en repudio a una reciente ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante local, denunciada por científicos, organizaciones sociales y vecinos por poner en riesgo zonas estratégicas para la conservación de la reserva natural, considerada patrimonio de la humanidad por la Unesco.

Los manifestantes planean concentrarse desde las 15:30 de este 9 de mayo en la rotonda de acceso a Santa Clara del Mar por ruta 11.

"No a la depredación de nuestros ambientes. Sabemos que la albúfera es un lugar único en el mundo y su boca la zona más sensible", señala el comunicado de difusión de los organizadores del encuentro.

La atención y los cuestionamientos ponen el foco nuevamente sobre el emprendimiento inmobiliario Lagos del Mar, paralizado por la justicia desde hace varios años por haberse iniciado de modo irregular. "Les decimos a nuestros gobernantes que no se puede continuar gestionando nuestros recursos de cara a los poderes económicos y de espaldas al pueblo", señalaron con contundencia los coordinadores de la manifestación.

El reclamo va camino a la administración bonaerense del gobernador Kicillof, a quien se le pide que no convalide la ordenanza nro. 037/21 y que derogue las ordenanzas nro. 037/21 (rezonificación del balneario parque) y nro. 019/20 (ordenanza de regulación de agrotóxicos).

"Carecen de toda legalidad, sustento y lógica poniendo en riesgo la salud de las personas y el ambiente del territorio", agregaron los convocantes a la caravana.

