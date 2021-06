Estaba en la banquina con las balizas puestas y lo chocó una moto: hay dos heridos

Dos jóvenes que circulaban en una moto de baja cilindrada, resultaron heridos tras chocar con un auto que estaba detenido sobre la banquina, a la altura del km 398 de la Autovía 2, frente a la Base Aérea de Mar del Plata.

Adrián (47), el conductor del Mercedes Clase A, contó a 0223 cómo fue el accidente, que ocurrió cerca de las 11 de este jueves, cuando una moto Honda Wave de 110 cc, lo chocó de atrás cuando se encontraba detenido presuntamente con las balizas encendidas en la banquina.

“Siento un golpe de atrás y veo a dos personas volar por el aire. Al auto, que estaba detenido, lo movieron como dos metros, así que habrán venido a mucha velocidad. Solo uno estaba con casco pero no tenían seguro ni licencia. A los dos se los llevó la ambulancia”, explicó el hombre, aún aturdido por el choque.

Según pudo reconstruir este medio, los jóvenes tienen alrededor de 20 años y fueron asistidos por una ambulancia del Same, que constató que ambos sufrieron politraumatismos y debió derivarlos al Hospital Interzonal.

“No tenían ninguna documentación y encima a mí me hacen una causa penal porque hay lesiones. No entiendo. El padre de uno de ellos me dijo que `seguro estaban peleando y estaban despistados en la ruta´”, expresó el automovilista.

Policía Científica trabaja en el lugar para intentar determinar las causas del siniestro vial.