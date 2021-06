Tras la suspensión de la cautelar, un puñado de antiabortistas apoyaron al juez López

Un reducido grupo de manifestantes concentró este martes nuevamente frente a la sede del Juzgado Federal N°3, para mostrar su apoyo al juez Alfredo López, que había rechazado la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), pero que posteriormente otro fallo, la reestableciera en todo el país.

"Todavía falta que resuelva la Cámara Federal pero el juez falló a derecho, aunque era sabido que iba a apelar el Gobierno. Lo que me llama la atención es que justamente los que se apoyaron para formar esta apelación son Amnistía Internacional, que son una organización pro aborto y la ministra de Mujeres, Fernández Gomez Alcorta, que como jueza (NdR: es abogada), debería saber que cuando se toma una medida cautelar, no es con efecto suspensivo. Debido a la verisimilitud del derecho y al peligro en la demora, se tomó una medida cautelar con efecto devolutivo, quiere decir que no se pueden hacer abortos hasta que se resuelva en la Cámara Federal", evaluó la abogada Patricia Soprano.

En declaraciones a 0223, la letrada expresó su apoyo "al valiente juez de Mar del Plata (Alfredo López), que falla a derecho y no se presta a ninguna campaña política" y estimó que la decisión del tribunal superior que deberá decidir la constitucionalidad o no del fallo, "calculo que llevará un mes porque en realidad la medida cautelar que decretó el juez López es un caso excepcional y debe ser de aplicación genérica, no de solo una persona sino de todos los derechos del niño por nacer".

Asimismo, consideró que la aplicación del protocolo por la IVE que se está aplicando, "no debería hacerse" y que "el mal llamado interrupción voluntaria del embarazo es un genocidio, un felicidio no tiene consagración legal en la Argentina y el juez falló como dice la Constitución", remarcó.

Y agregó: "Vamos a estar apoyando hasta las últimas consecuencias. No puede ser que un juez reciba presiones por fallar a derecho, la verdad es insólito. Que estos partidos ideologizados como la ministra o Amnistía Internacional, quieren fallar a favor del genocidio, deberían cambiar la Constitución Nacional", completó Soprano.

Por su parte el dirigente Ricardo Elorza, mostró su apoyo al polémico juez y mostró su malestar por el "genocidio" que según su opinión, permite la ley aprobada en el Congreso. "Respaldamos la medida cautelar. Llegamos a una cifra de más de 1.000 niños y niñas que murieron. En el Materno Infantil es lo que más duele", señaló.

Asimismo, consideró que "el estado nacional es genocida" y sostuvo que durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2011, comenzó a brindar las asignaciones universales por hijo y en ese momento no avanzó en una ley a favor del aborto. "Es contradictorio, porque el subsidio parte desde el momento de la concepción y uno paga salario por hijo, está reconociendo que ahí hay una vida y esto está siendo vulnerado"; completó.