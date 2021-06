Harán un relevamiento para garantizar que haya calefacción en las escuelas

La decisión del gobierno provincial de reanudar este lunes las clases presenciales fue aceptada por las autoridades del gremio docente del Suteba, que consideraron que hubo un brusco descenso de casos de coronavirus. Sin embargo y ante la llegada del invierno, advirtieron que en las escuelas donde no esté garantizada la calefacción y otras condiciones de infraestructura, los estudiantes deberán continuar en la virtualidad.

"Con una reducción del 15% de los casos en la última semana y del 42% en las últimas 4 semanas, creemos que fue muy acertada la medida de volver la semana que viene. Porque estos días nos va a dar a las escuelas el tiempo de adecuarse en términos de infraestructura, de limpieza y organización institucional y hoy se está trabajando en ello", expresó el titular del Suteba General Pueyrredon, Gustavo Santos Ibáñez.

En declaraciones a 0223, el dirigente planteó dudas en torno a la vuelta de la presencialidad en las escuelas donde no funcione la calefacción. "La semana pasada hubo una reunión del Comité de Crisis provincial, donde el Suteba planteó que si existiera el cambio de fase, se debía cumplir con el Plan Jurisdiccional, que establece la normativa específica por la calefacción y el cumplimiento de la infraestructura edilicia. Y en la reunión se dijo claramente que aquellos lugares donde no estén dadas las condiciones y garantías para aplicar el Plan Jurisdiccional, no van a tener presencialidad acotada sino que vuelven a la virtualidad. Que es en defensa de los estudiantes como de los trabajadores de la educación", sostuvo.

En ese sentido, Santos Ibáñez adelantó que en las próximas horas se hará un relevamiento actualizado en los más de 240 establecimientos educativos públicos provinciales para saber cuántas escuelas no podrán iniciar las clases presenciales. "Sabemos que el Consejo Escolar en la parte de infraestructura viene trabajando fuertemente para poner las escuelas en condiciones desde el año pasado, con una inversión muy importante sino que se profundizó este año. Aunque no signifique que el lunes nos encontremos con escuelas que estén parcial o totalmente cerradas en forma presencial por la falta de calefacción", aclaró el referente del Suteba.

En ese análisis, Santos Ibáñez consideró que "la profunda situación de infraestructura escolar que ha dejado el gobierno de (María Eugenia) Vidal, a pesar de la fuerte inversión provincial actual, no va a estar lista para la semana que viene, porque hay que hacer en varias escuelas arreglos estructurales. Por ejemplo, Camuzzi ha retirado en tres escuelas los medidores, donde los consejeros escolares están trabajando en eso", completó el docente.

Cómo es la situación en los colegios de gestión privada

Adriana Donzelli, titular del Sadop Mar del Plata, expresó su conformidad con el regreso de los estudiantes a las aulas. "Teniendo en cuenta la disminución de los casos y que la Provincia considera que disminuyó el riesgo epidemiológico, no tenemos motivos para oponernos a la presencialidad. El lunes retomaremos el monitoreo de la aplicación del protocolo en las escuelas", señaló en diálogo con 0223.

En relación a la posibilidad de que existan inconvenientes edilicios en los colegios, Donzelli indicó que "por el momento no tenemos información de que haya escuelas sin la calefacción admitida. Habían hecho las modificaciones antes de la suspensión", aclaró.