Agobiados por la crisis, gastronómicos ratifican su "rebelión" en este fin de semana de cuarentena

La postal del confinamiento que se observó a lo largo de la semana pasada parece difícil que se repita a lo largo de este fin de semana en Mar del Plata a pesar de las intenciones y las reglamentaciones vigentes por parte de las autoridades nacionales y provinciales

La gastronomía, una de las actividades comerciales de mayor peso en la cuidad, tiene previsto funcionar con el mismo "formato" de los últimos días, donde la apertura tiene lugar a las 7 o las 18 en la mayoría de los casos mientras que el cierre se concreta alrededor de las 23.

Esta modalidad dista de lo que está planteado en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Alberto Fernández, donde se sostiene que los locales gastronómicos solo pueden trabajar con "take away" y permanecer abiertos hasta las 18, solo para entregar pedidos y no para recibir comensales.

Referentes empresarios consultados por 0223 reconocieron que el acatamiento o no del confinamiento pasa por una "decisión individual de cada local" aunque ratificaron que una gran parte del sector trabajará con "estrictos cuidados y protocolos" desde la mañana hasta la medianoche.

"Cada uno se acomoda de acuerdo al perfil del negocio, viendo si se justifica verdaderamente extender el horario o no. Pero la verdad que tenemos que hacer así. No nos queda otra. No hay margen en esta situación", fundamentaron, a partir de la profunda crisis que se agravó desde la irrupción del Covid-19 al país en marzo del 2020.

Con el comienzo de la fase 2 que rige desde este lunes y que también implica una fuerte limitación para la gastronomía, numerosos comercios colocaron un mismo mensaje para justificar su apertura.

"Según los principios de supremacía constitucional, este local permanece abierto bajo el amparo de los artículos 14,28 y 31 y 36 de la Constitución Nacional, motivo por el cual el decreto 334/2021, no puede encontrarse por encima de los derechos mencionados", reza la leyenda que se puede leer en la puerta de diferentes cafés.

Si bien gran parte de la actividad comienza su trabajo desde la primera hora del día, también hay otra rama que prefiere comenzar su labor a partir de las 18, sobre todo la que está vinculadas con las cervecerías, donde el mayor grueso de público suele concurrir en horarios vespertinos y nocturnos.

El intendente Guillermo Montenegro había prometido los "controles de siempre" para hacer cumplir las restricciones que impone la Provincia y la Nación para Mar del Plata. Sin embargo, a pesar del incumplimiento manifiesto, no se informó oficialmente sobre ningún procedimiento al respecto.

Restricciones vigentes en este fin de semana

En primer lugar, el confinamiento estricto implica restringir la circulación al máximo posible: las personas deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse en cercanía a sus domicilios entre las 6 y las 18 para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos y otros artículos de necesidad en los comercios esenciales y para retiro de compras autorizadas, siendo solo el personal esencial el único que podrá utilizar el transporte público.

Los trabajadores y las trabajadoras deberán realizar sus tareas bajo la modalidad de teletrabajo, cuando ello sea posible. Cuando no fuera posible, los trabajadores y las trabajadoras recibirán una compensación no remunerativa equivalente a su remuneración habitual neta de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social.

Tal como rige en fase 2, las reuniones sociales no estarán permitidas. Del mismo, este sábado y domingo no se podrán desarrollar actividades económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos, al aire libre, en el horario autorizado para circular. El desplazamiento entre jurisdicciones quedará terminantemente prohibido.

Por último, en el caso de la actividad comercial, solo estarán habilitados a abrir los locales que desarrollen actividades consideradas "esenciales", los cuales podrán trabajar únicamente bajo la modalidad de delivery y retiro en el lugar.