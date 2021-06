Uocra: "Hay mucha obra pública, pero nada para Mar del Plata y la región"

Desde el inicio del Aislamiento dispuesto en marzo de 2020 para contener el avance del Covid 19 en el territorio nacional, los trabajadores de la Construcción sostienen que las medidas restrictivas afectan notablemente al sector que, en el último año vio reducido a la mitad el número de empleo registrado.

En las últimas horas, el titular de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra) seccional Mar del Plata, César Trujillo mantuvo un encuentro con el intendente Guillermo Montenegro en el que le planteó las necesidades del sector que representa.

“Ha sido una visita fructífera, teníamos mucho para conversar y pedirle al intendente porque las cosas para la construcción están mal”, señaló Trujillo a 0223 Radio tras la reunión en la que aseguró, la Uocra le solicitó al Jefe Comunal que reactive obras que se encuentran paralizadas en la ciudad.

“Si retoman las obras de construcción de los polideportivos, el camino de circunvalación y traen un programa de vivienda para los trabajadores, los empleados de la construcción tendríamos trabajo de manera rápida. Esto se lo planteamos al intendente que obviamente por la pandemia no pudo hacer mucho”, dijo el gremialista.

Según indicó Trujillo, la obra pública es fundamental para el desarrollo del sector en la ciudad, es por eso que solicitaron que, además se liciten obras para los barrios de la ciudad. “La obra pública es lo que garantiza el trabajo para nosotros. Hay mucha obra pública, muchos anuncios pero nada para Mar del Plata y la región. No tenemos ni una obra acá. Dónde están las obras que anunciaron”, cuestionó.

Además, el referente de la Construcción indicó que en el partido de General Pueyrredón no se cumple con la ordenanza que establece que el 80% de los trabajadores contratados en una obra deben ser marplatenses o acreditar una residencia mínima de dos años en la ciudad. “Vas a Chapadmalal y ves que traen trabajadores de otras ciudades. Eso también fue un tema de debate. Falta control”, disparó.

Por último, Trujillo aseguró que los convenios de trabajo con las cooperativas que realizó el Estado no garantizan la seguridad de los trabajadores. “Hacen convenios con las cooperativas, nosotros no estamos en contra de las cooperativas de trabajo. Estamos disgustados, que trabajen, si pero que sean cooperativas bien formadas. Ves a los trabajadores de las cooperativas y te dan lástima, obviamente es gente que necesita llevar un peso a su casa pero no tienen ni la ropa apropiada para trabajar”, concluyó..