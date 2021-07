Ya no será obligatorio cremar los cuerpos de las personas que fallecen por Covid-19

El Concejo Deliberante autorizó este jueves por la tarde un cambio en la ordenanza que regula el funcionamiento de los cementerios en Mar del Plata para que deje de ser obligatorio la cremación de los cuerpos de las personas que fallecen por Covid-19.

En la sesión ordinaria de este jueves, el cuerpo legislativo lo aprobó por unanimidad después de los reclamos que habían acercado diferentes vecinos que atravesaron situaciones de dolor en el contexto de la pandemia.

"Esta ordenanza va a traer equidad porque lo que estaba sucediendo es que quien podía acceder a un abogado, presentaba un amparo y tenía la facultad para que judicialmente le permitan no cremar a su familiar. En cambio, quien, además del dolor propio de la pérdida, no tenía forma de acceder a un abogado no tenía esa posibilidad", destacó Ariel Ciano, concejal del Frente de Todos.

El edil dijo que esta modificación puntual busca que cada persona y familia pueda "dar sepultura según su creencia religiosa y respetar la voluntad del fallecido". "Se modificó un aspecto inicial, facilitando el deseo de esta persona que si quiere ser cremada, lo puede manifestar voluntariamente y no requiere de ningún trámite", indicó.

"La vieja ordenanza, anterior a esta pandemia, obligaba en un artículo a la cremación de los cuerpos que, actualizado hoy, serían los fallecidos por Covid-19. Ni el protocolo nacional ni provincial obligaba a ello pero sí por supuesto al tratamiento con el debido cuidado. Y todos suscribimos la modificaciónd de ese artículo", recordó el dirigente opositor.

Cristina Coria, la presidenta de la comisión de Legislación donde se abordaron previamente las diferentes modificaciones, destacó los aportes que hizo el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) para avanzar con un aggiornamiento "integral" de la ordenanza Nº12288."Se hizo una revisión integral y amplia para dar respuesta con una ordenanza mucho más acorde a nuestros tiempos", resaltó la edil radical en el recinto.