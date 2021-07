Germán Martitegui y su idea de traer Tegui a Mar del Plata

Germán Martitegui se convirtió en una suerte de rockstar de la gastronomía argentina. Este fin de semana Mar del Plata podrá ser parte de "Caja Canuto", la última travesura de Tegui, como la define el reconocido chef en una entrevista a Dixit por 0223 Radio.

"Caja Canuto es una experiencia puerta a puerta que surgió en pandemia", cuenta descontracturado el protagonista de "Manos Arriba Chef" mientras explica que este es el primer paso para realizar comida gourmet delivery. "Es un breve ensayo para ver si podemos en un futuro hacer envíos de Tegui. El segundo paso es llevar Tegui a Mar del Plata", revela.

"Nosotros pasábamos todo el día en el restaurante y de golpe tuvimos que empezar a hacer otra cosa. Veníamos trabajar con un menú de pasos de comidas de dos horas y media", explica el dueño de Tegui mientras agrega que con el "Caja Canuto" comenzó a llegar a un público que quizá nunca hubiese accedido a los sofisticados platos de cocina contemporánea argentina que ofrece en su local.

"Hacía mucho que queríamos hacer algo que se pueda transportar por la argentina y empezamos una gira que tiene su segunda parada en Mar del Plata", cuenta mientras explica que la "Caja Canuto" trae un menú con "todas las cosas que pensamos que podes necesitar en tu casa. Durante el fin de semana, si tenés todo lo que trae la caja estas un poco mas tranquilo. Es un juego de comer comida chatarra sin serlo. Esta todo muy pensado para que puedas disfrutarlo frente a la tele", explica.

La "Caja Canuto" contiene dos panchos de autor, pan casero con "condimentos zarpados" (ketchup con manzana y mostaza con fermento de zanahoria), dos mousses de chocolate 80%, obleas de pistacho, chizitos caseros elaborados con queso patagónico "cuatro esquinas" y cerveza. La preventa ya está disponible y puede retirarse el pedido en Sarasa Negro, el restaurante de Patricio "Pato" Negro y Fernanda Sarasa.

"A Patricio y a Fernando los admiro y los quiero mucho. Patricio es uno de los grandes cocineros que pone en valor los productos del mar y tienen que estar muy orgullosos de eso", dice Martitegui al tiempo que aclara que trabajar con productos de cercanía y es estacionales "es mejor y es mas fresco". "Somos muchos los que estamos poniendo en valor eso y la respuesta es buenísima. Empezar a estar orgulloso de lo que tenemos es un buen camino", asegura.

Consultado sobre su relación con Mar del Plata, el reconocido chef recuerda que es oriundo de Necochea. "Toda mi infancia e ido a Mar del Plata. Íbamos a una tienda enorme a comprar las cosas para el colegio. Fui a cocinar después. Mi idea es empezar a integrarnos. También tenemos la idea de armar una caja con cosas de Mar del Plata para llevar a Buenos Aires", rememora.

Respecto a la metodología de trabajo, Martitegui explica que, para él "No existe la inspiración, existe la transpiración", asegura entre risas. "Mi proceso es trabajar. Nos vamos basando en los productos de estación que van cambiando y eso te lleva a ir cambiando la carta. Se trata de crear el mejor producto. Mi mente a la hora de armar un plato es bastante loca y trato de combinar de la mejor manera posible sabores que quizá no hubiese pensado. Hay muchas pruebas y errores", explica.

Pero, a la hora de elegir un plato el jurado de MasterChef Celebrity asegura que su debilidad es la cocina asiática "tirando más a lo coreano. También puedo ir al restaurante de algún amigo. Voy a comer pizza a lo de Donato. Me gusta mucho comer en puestitos en la calle cuando viajo. El 60% de un viaje es la comida. En un viaje que hice a Vietnam estuve un mes comiendo en puestitos", recuerda.

Por último, Martitegui explica que la popularidad "llegó cómo una trompada". "Una cosa es hacerte famoso de a poco y no te das cuenta. Lo que me pasó es que me dieron una trompada y de golpe estaba en el programa más visto de la última década. Me costó un poco al principio, pero me acostumbré. Lo poco malo que tiene ser famoso es no poder caminar tranquilo, quizá", concluyó.