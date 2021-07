A partir de ahora, el DNI incluirá la opción de género no binario

El Gobierno oficializó este miércoles la incorporación en los DNI de la posibilidad de que las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino o masculino puedan identificarse con una tercera opción que utilizará la letra “X”. Así quedó establecido en el Decreto 476/2021, publicado en el Boletín Oficial, aunque el anuncio oficial de la medida lo hará el presidente Alberto Fernández, en un acto previsto para este mediodía en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

El Decreto -que lleva las firmas del jefe de Estado, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y los ministros Eduardo “Wado” de Pedro (Interior) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Género y Diversidad)-, dispone que el Renaper “deberá adaptar las características y nomenclaturas de los DNI y de los Pasaportes que emite, con exclusividad, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 26.743”, en referencia a la ley de identidad de género aprobada el 24 de mayo de 2012.

De esta manera, la nomenclatura “X” en el campo ‘sexo’ comprenderá las acepciones no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino”.

Según se informó, el decreto será aplicable también a aquellas personas nacionales a las que se les hubieran expedido Partidas de Nacimiento en el marco de la Ley Nº 26.743, “con anterioridad a la vigencia de esta medida, sin perjuicio de lo consignado en la partida de nacimiento en la categoría “sexo”. Además, los mismos derechos regirán para “las personas extranjeras que obtengan y/o cuenten con el DNI para Extranjeros, Pasaporte Excepcional para Extranjeros o Documento de Viaje para Apátridas o Refugiados, bajo las condiciones previstas en la normativa pertinente”.

La novedad fue celebrada por la organización local “100% Diversidad y Derechos”, cuyo director ejecutivo, Ricardo Vallarino, la consideró “un gran avance para toda la sociedad, ya que termina con la imposición anticuada de las categorías masculino y femenino para todas las personas, como las únicas posibles”.

En ese sentido, desde la entidad sostuvieron que la medida permitirá desarrollar un abordaje multidimensional para, no sólo erradicar la violencia basada en prejuicios de género, sino para reconocer todo el espectro de experiencias relacionadas con el género, la sexualidad y la identidad.

Por último, subrayaron que Argentina es el primer país de la región en reconocer identidades más allá de las categorías binarias de género en los sistemas de registro e identificación. El antecedente nacional más reciente en la Resolución Conjunta de la Anses y la Afip, que dispuso el carácter genérico y no binario de los prefijos (20 y 27) a los números de Cuil y Cuit y su asignación aleatoria.