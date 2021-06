"Jugá con orgullo": el mensaje de deportistas de la comunidad LGBTI+

Deportistas de la comunidad LGBTI+ reivindicaron sus derechos en defensa del respeto y contra la discriminación por la diversidad sexual y de género en una campaña lanzada en el Día Internacional del Orgullo.

Producida por la Asociación 100% Diversidad y Derechos, jugadores y jugadoras de distintas disciplinas alentaron la libertad de elección y la inclusión social.

Los mensajes

Sebastián Vega (basquetbolista): "El deporte es mi pasión, es lo que me gusta. Todos esos miedos se derrumbaron, con mis compañeros creamos un vínculo mucho más de hermandad. El orgullo es haberme podido sentir libre y ser realmente quien soy. Podemos ayudar a futuras generaciones a que ese camino no sea tan duro".

Mara Gómez (futbolista trans): "Muestro lo que soy porque no tengo nada que esconder, porque estoy orgullosa de mí. Soy una persona que sale a la cancha con mucha seguridad, con ganas de seguir cambiando el mundo día a día".

Mia Fedra (tenista trans): "En un comienzo no me sentía incluida en los clubes de tenis. Comencé a jugar nuevamente con la Ley de Identidad de Género. Me caigo, me levanto y no me importa nada. Creo que eso me hace llegar a cosas que ni yo me doy cuenta"

Vito Rosti (rugbier): "No sos vos, sos un personaje. El orgullo es poder haber vuelto a mi club diciendo que soy gay y que me respeten por mi capacidad deportiva o capacidad de persona. Lo que espero de esto (la campaña) es que lo vean todos".

Luana Muñoz (futbolista): "Es molesto sentir que tenés que contar eso para poder vivir tranquila. Lo que más vale cuando termina todo, es saber que uno vivió siendo uno mismo".

Lucía Fresco (voleibolista): "Siempre lo viví con tanta seguridad y tanta naturalidad que por ahí eso se refleja en el otro".

Jéssica Millamán (jugadora de hockey trans): "Soy yo la que me tengo que incluir, no tengo que esperar. Como jugadora me siento un 6, como persona una 10. Hay que vivir, hay que enfrentar, no hay que quedarse con la duda".

Nicolás Fernández (futbolista): "Decidí que me sea fácil y se lo conté a quien se lo tenía que contar, no le di opción a decir qué estaba bien o qué estaba mal. Visibilizando ayudamos a todas esas personas que están pasando por una situación difícil".

Valentina Kogan (jugadora de handball): "Cuando uno se muestra seguro, está todo bien. Hay que tener esa valentía de seguir adelante, de no escuchar las voces de alrededor".