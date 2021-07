Piden que la Corte Suprema intervenga en el amparo que pretende frenar la ley del aborto en el país

Héctor Adolfo Seri, el hombre que impulsó el amparo para frenar la aplicación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), interpuso un recurso para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el conflicto después de que la Cámara Federal de Apelaciones revocara la cautelar que había concedido el juez marplatense Alfredo López, con la cual quedaba en suspenso la legislación sancionada el 30 de diciembre por el Congreso de la Nación.

El exabogado le confirmó a 0223 que este jueves, bajo la representación legal de Mauro D’ipólito Blancat, hizo la presentación ante la Cámara local: al tratarse de un recurso extraordinario, los jueces de esa instancia primero deberán analizar si corresponde o no hacer lugar al pedido para luego derivarlo al máximo tribunal de la Nación. "Esperemos que se me conceda el recurso y que esto pueda ser tratado por el supremo tribunal. Creo que no hay antecedentes en este tema", dijo.

La llegada a la Corte es selectiva y puede estar fundada por sentencias definitivas o por fallas muy graves en el decisorio atacado, tal como Seri sostiene en relación a lo que falló la Cámara de Apelaciones en función de la cautelar que había resuelto López el 7 de junio pasado. "Creo que la cámara ha incurrido en varias fallas. Y tampoco veo fantasmas como para que me lo rechacen así que creo que me lo van a conceder y después se decidirá", manifestó.

Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza, los jueces de la Cámara de Apelaciones, habían señalado en su fallo revocatorio que el titular del Juzgado Federal Nº4 cometió un "grosero error judicial" al otorgar la medida que suspendió la legislación nacional. Señalaron que el amparista (es decir, Héctor Seri) no tenía "legitimación" para hacer un planteo de estas características y llegaron a sugerirle a López que "guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al resolver causas judiciales con repercusión social".

"Creo que la Cámara fue presionada porque no es usual el lenguaje que uitilizó y tampoco es usual que, en una medida cautelar, se resuelva una cuestión definitiva cuando la cuestión de fondo no había sido resuelta por el juez natural de primera instancia. Si eso lo hace un estudiante de derecho procesal penal, lo echan o. Es decir, hay cosas que son fallas graves llamativas y eso es lo que avalaría el tratamiento del recurso en la Corte Suprema", justifcó Seri.

A su vez, el exdiputado provincial por el partido de derecha Movimiento por la Dignidad y la Independencia criticó al fiscal federal general, Juan Manuel Portela, "por ocuparse más en desmerecer la figura del juez López o la mía, como ciudadano amparista, que en tratar de resolver la cuestión de fondo". "Portela plantea mi falta de representatividad o de legitimación por ausencia de un acso concreto pero a partir de la reforma del '94 y del artículo 43 de la Constitución cualquier ciudadano está legitimado para hacer un planteo", afirmó.

"López es un ejemplo de magistrado, es uno de los jueces más independientes que hay, y a mí me atacan por haber militado con Aldo Rico cuando no me arrepiento de nada", sostuvo, y recordó: "Yo fui legislador, intervine en la reforma de la Constitución Nacional en el '94, y en ese año defendí el derecho a la vida desde el momento de la concepción".

Seri, en este marco, insistió en que la ley de la IVE es "contraria" a la Carta Magna nacional y provincial. "Jurídicamente es así porque ambas constituciones defienden el derecho a la vida. Yo entiendo que para que haya una ley de estas características, y sin referirme a un contenido de valor que se puede compartir o no, debería haberse reformado de nuevo la Constitución Nacional", afirmó, y reiteró: "No puede haber una ley vigente que contraria la Constitución porque si no está en contra de toda la pirámide jurídica".