La Iglesia asiste a 130 personas en situación de calle: "El aporte es enorme"

En medio de una pandemia que afectó especialmente a los sectores más vulnerables, el Concejo Deliberante destacó este lunes la acción solidaria de La Noche de la Caridad y el Hogar de Nazaret, que atienden a 130 personas en situación de calle en Mar del Plata.

"El aporte de la Iglesia católica es enorme. Especialmente a los más pobres y necesitados. Lo hacemos en conjunto con los estados, con cosas que estamos de acuerdo, con alguna diferencia particular que obviamente las charlamos y otras organizaciones civiles que están trabajando en el mismo ámbito", señaló el obispo Gabriel Mestre, luego de recibir la distinción del cuerpo legislativo.

El obispo fue distinguido por el Concejo Deliberante.

El obispo de Mar del Plata destacó que la iniciativa surgió del concejal Roberto Gandolfi del Frente de Todos, pero fue aprobada por los 24 concejales que "valoraron la tarea al servicio del pueblo". "A mí me toca ser la figura visible, pero detrás de mis palabras están las mujeres y varones que ponen el cuerpo día a día, a lo largo de los 365 días el año", señaló Mestre.

Este año, para el invierno, el obispado de Mar del Plata dispuso que además del Hogar de Nazaret haya cuatro hoteles de la ciudad que alojen a personas en situación de calle. Actualmente hay unas 30 personas en el Hogar de Nazaret y cerca de 100 en los hoteles.

"No podemos tener el 100% de las personas, porque algunas no quieren, se resisten, no aceptan los mínimos recaudos que hay que tener, pero son muchas las personas que tenemos en los dispositivos", indicó Mestre.

El obispo marplatense remarcó que a lo largo del invierno tocaron "unas pocas noches de lluvia", donde quedó en evidencia "la importancia de tener estos dispositivos para las personas que quedan a la intemperie". "Y esta semana nos toca una semana muy fría", advirtió.

Durante la reunión con los concejales, además de agradecer, el obispo también hizo un reclamo: "El funcionamiento es muy bueno, pero no sin dificultades, que tienen que ver con los problemas de adicciones de las personas en situación de calle". En esa línea, Mestre pidió "al ámbito político" que se generen políticas que acompañen el tema de las adicciones, "que es lo que complica el trabajo del día a día en los dispositivos".