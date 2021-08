Por los costos de los alquileres, advierten que "muchos pibes" no podrán estudiar en 2022

Desde Inquilinos Mar del Plata aseguraron que el elevado costo de los alquileres impedirá a "muchos pibes" venir a estudiar a Mar del Plata en el 2022 e insistieron en la necesidad de que haya una intervención estatal para definir una "regulación" dentro del mercado inmobiliario.

"Las personas que alquilamos no tenemos a donde ir una vez que el contrato cumple su vigencia o ante los requisitos que nos piden, y no solo en los precios para acceder a vivienda sino por un montón de condiciones", planteó en primera instancia Sebastián Oliver, representante del colectivo local.

El hombre consideró que el acceso a la vivienda "siempre fue un problema en mayor o menor medida" pero consideró que en los últimos años los inconvenientes son "cada vez mayores porque la plaza inmobiliaria se reduce".

El marplatense cuestionó que el sector privado se imponga de manera "exclusiva" en el mercado inmobiliario con "una sola pauta que es la búsqueda de rentabilidad". "Lo que va a pasar dentro de poco es que va a haber un universo de pibes y pibas que no van a poder estudiar porque sus padres no lo van a poder bancar", vaticinó, en declaraciones a 0223.

"Esos pibes van a tratar de buscar laburo, en un mercado destrozado y mas con la pandemia, asi que todo el horizonte de la clase trabajadora, tanto para el futuro como desarrollo y el acceso al a vivienda, esta cada vez más restringido. Esto siempre golpea al mismo sector. Esa es la crudísima que nos toca vivir", analizó.

"Democracia restringida"

El referente del colectivo abogó por una intervención estatal para garantizar que el acceso a la vivienda "no sea el privilegio de unos pocos" después de no acusar respuestas en los pedidos de diálogo con el empresariado del sector inmobiliario. "Tenemos una democracia cada vez más restringida por la economía de mercado: vos podés acceder a derechos si los podés pagar pero no porque los tengas garantizado de antemano", aseveró.

Oliver reconoció que esta problemática se extiende a nivel mundial pero señaló que "la diferencia es que en Mar del Plata y el país no se habla del tema". "Lo que nosotros planteamos es generar diálogo para llegar a consenso porque hay propietarios que no les conviene tener el departamento cerrado hasta que llega la temporada y tampoco la quieren vender así que hay que encontrar un punto medio de acuerdo entre ambas partes", instó.