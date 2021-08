A un mes del violento asesinato de Hugo Monzón, piden que la causa avance

Al cumplirse un mes del hecho, familiares y amigos de Hugo Rubén Monzón se movilizaron el martes por la mañana a las puertas de Tribunales para pedir justicia y reclamar avances en la investigación que está a cargo de la fiscal Romina Díaz.

Encabezados por Telma, la pareja del hombre que mataron de un piedrazo en las puertas del Instituto Punta Mogotes para robarle la moto y sus pertenencias, allegados la víctima exigieron celeridad en la causa que hasta el momento no tiene ninguna persona imputada por el crimen del hombre de 46 años.

La compañera del hombre asesinado en el instituto educativo que está sobre General Pacheco al 2100 exclamó que la reciba la fiscal Díaz ante la falta de avances en la causa que está caratulada como homicidio en ocasión de robo.

"No tienen nada. En las cámaras no se bien la persona que lo atacó. Dicen que están detrás de la moto, pero yo no tengo noticias de nada", confió la mujer en declaraciones a 0223.

Asimismo, garantizó que el agresor que atacó a su marido con un bloque de cemento en la cabeza vive por Punta Mogotes e instó a los investigadores a que desplieguen operativos por esa zona.

Monzón trabajaba como comerciante en la verdulería del supermercado La Familia, ubicado a 200 metros de la escena del crimen. Estaba en pareja con Telma hacía 26 años, con quien se había casado en el 2000 y conocía desde los 15. Ambos tenían tres hijos de 19, 18 y 7 años.

El hombre había llegado a las puertas del establecimiento a bordo de su Zanella de 110 centímetros cúbicos color roja cerca de las 18 del viernes 23 de julio. Permaneció sentado durante un buen rato en la puerta de acceso y consumió algunas bebidas alcohólicas, hasta que finalmente se durmió.

En las imágenes de las cámaras de seguridad del Instituto Punta Mogotes se observa el momento en el que pasadas las 23 arriba al lugar otro hombre que lo golpea en la cabeza con una piedra, causándole la muerte en el acto. Luego, le sustrae la moto, algunas pertenencias y huye del lugar.