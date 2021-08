Segunda semana sin rastros de la camioneta que mató a Jonatan Corbalán: "Es muy injusto"

Por segunda semana consecutiva, la postal es tristemente la misma. Otra vez, Carolina Vera, la esposa del cuidacoches Jonatan Corbalán que murió atropellado por una camioneta en la avenida Constitución, encabezó una protesta en busca de justica ante la falta total de novedades que se acusa en la causa que lleva adelante el fiscal Pablo Cistoldi.

"Dos semanas y no hay ninguna información. Seguimos sin explicaciones. Nadie nos llama para por lo menos decirnos que están trabajando. Supuestamente había una pista pero al final no era", lamentó la mujer, que se manifestó durante el mediodía frente al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Ya es la tercera protesta que encabeza Vera y en la entrevista con 0223 prometió seguir movilizándose hasta que el conductor que provocó la fatídica maniobra sea detenido y se someta a proceso. El viernes que viene tiene previsto realizar una manifestación en las puertas de Tribunales.

"Nosotros seguimos sin respuestas, sin justicia, sin mi marido y no creo que tenga que ser así. Es injusto. Parece que están tapando a la persona que mató a mi marido. Estoy segura de que alguien lo está cubriendo. Se tiran la pelota de todos lados", lamentó la esposa de Corbalán.

Más allá de las primeras pistas que no llevaron a ningún camino satisfactorio para la causa, la Justicia mantiene diligencias para poder identificar al conductor de la camioneta que circulaba el domingo 15 de agosto, poco después de la 1, por Constitución entre Ricardo Palma y Benito Juárez