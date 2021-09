Montenegro celebró el "acompañamiento contundente" a la lista de Juntos

El intendente Guillermo Montenegro celebró el "acompañamiento contundente" que recibió la lista de Juntos en Mar del Plata y señaló que es un respaldo al trabajo que realiza todo su equipo junto a los vecinos de Mar del Plata.

"Estamos muy contentos por el apoyo que nos dieron los vecinos de la ciudad. Es importante para seguir trabajando y también ver nuestros errores", señaló, al tiempo que reconoció que no esperaba una diferencia de 20 puntos. "Si me decían que la diferencia era de 20 puntos no lo esperaba", admitió.

Una vez que se consolidaron los resultados a través de la página oficial, el intendente dio un discurso victorioso, aunque aclaró que el triunfo no cambia la manera de trabajar que llevan adelante. "Seguimos escuchando y tratando de hacer lo mejor posible para los vecinos", dijo el intendente.

"Estoy agradecido por este acompañamiento al trabajo que venimos realizando juntos con cada uno de los vecinos de esta ciudad que es la más linda del mundo", sostuvo el jefe comunal, quien se mostró "muy contento" no sólo por el resultado en Mar del Plata, sino también en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional.

"Ese acompañamiento se sostiene si seguimos escuchando a los vecinos y estando al lado de ellos", dijo el jefe comunal.

Más allá de la alegría, Montenegro dijo que esto "terminó acá" y mañana será un día para seguir buscando soluciones para los vecinos.