Vecinos de Félix U.Camet vuelven a denunciar falta de control en las fumigaciones

Ambientalistas realizaron este miércoles al mediodía una jornada de visibilización frente a la Municipalidad, para exponer la falta de respuestas a las denuncias por el uso de agroquímicos frente a escasos metros de sus casas y al daño en la salud. Denuncian que el Ejecutivo no da respuestas a los reclamos por fumigaciones ilegales que afectan la salud de muchos vecinos de las zonas periféricas del distrito.

"El sistema productivo expulsa a las comunidades de los territorios y a su vez genera una perdida de la biodiversidad, tanto de las semillas nativas o en general, como daños irreparables en nuestra salud. Los vecinos de la zona norte estamos más expuestos y se ven muchos problemas en la piel, respiratorios y casos de abortos espontáneos", esgrimió Sofía Sañudo, integrante de la Asamblea de Félix U. Camet.

En declaraciones a 0223, Sañudo recordó que rige en General Pueyrredon una medida de la Corte Suprema de Justicia que dictaminó que no se puede aplicar ningún tipo de químico a menos de 1000 metros de escuelas o núcleos poblacionales. "La Municipalidad no aplica ningún tipo de control frente a este tipo de situaciones. Tuvimos una reunión en la secretaría de Producción, donde nos dicen que no tienen injerencia en cuestiones de control y nos derivan a gestión ambiental, que está al tanto".

Desde la Asamblea reclaman por la "falta de control" y ponen como prueba un video captado el pasado 7 de septiembre, donde se fumigaba "de manera ilegal" a pocos metros de las viviendas.

"Es una situación que abarca a toda la población porque contamina nuestros bienes comunes y el más del 80% del territorio de la Argentina está en peligro de desertificación y genera daños irreparables en alimentos y nutrientes", concluyó.