El "Che" García reconoció que habló con Campazzo

El nuevo DT del seleccionado argentino de básquetbol, Néstor 'Che' García, afirmó que hablará "con todos" los jugadores aunque primero lo hizo con el base de los Denver Nuggets, Facundo Campazzo, uno de los principales referentes que queda luego del retiro de Luis Scola.

“Tengo los teléfonos de todos, voy a empezar a llamarlos de a poco. Ya hablé con Campazzo y lo haré con todos. He tenido una charla divina con él, lo conozco de antes, hemos estado en Chaco jugando el Sudamericano, nos hemos enfrentado en España y lo respeto muchísimo, me encanta como es él y su forma de ser”, detalló el DT en su primera conferencia de prensa, donde además confirmó que el olímpico Leonardo Gutiérrez, es el primer confirmado en su staff.

En relación al equipo que se vendrá luego de la magro desempeño en Tokio 2020, afirmó que será "fuerte desde la defensa". "Debemos hacerlo así, ser muy fuertes en todo el perímetro, chocar, ser agresivos con el balón y las ayudas. En ataque podemos jugar y tocar la pelota por todos lados, jugar al extra pase, algo que nos identificó siempre. Tenemos que hacerlo desde el juego, generándolo, no tenemos especialistas tiradores y por eso que debemos hacer foco en propiciar una buena selección de tiro", analizó el ex San Lorenzo de Almagro. “A mí me parece que se pude jugar de muchas maneras y creo que uno se tiene que hacer cargo del juego. La manera de hacerse cargo es adaptándose a lo que tiene y sabiendo con que cuenta y con que no. Ninguna tendencia esta por encima del juego, asimismo para entrenador o jugador”, apuntó.

Por otra parte, el 'Che' será parte de la reconstrucción ya sin Luis Scola, campeón olímpico y capitán del equipo hasta hace un mes, se refirió a la salida del referente. “Sabemos que es un ciclo nuevo donde se va Luis y todo lo que significa por su legado, si no que también se va nuestro líder, nuestro hombre grande y el goleador. Entiendo que nosotros tenemos material de primer nivel y contamos con grandes jugadores que tienen un gran nivel internacional. Nos falta gente grande, pero Argentina siempre se las arregla para competir con cualquiera", lamentó.