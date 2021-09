Anticipan que el fin de semana largo estará al nivel de los "prepandemia"

Mar del Plata se prepara para recibir miles de turistas por el feriado del 12 de octubre y desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aegh) y el Ente de Turismo de Mar del Plata (Emtur) tienen las mejores expectativas y consideran que la ciudad tendrá un fin de semana largo tan bueno “como en prepandemia”.

“Las expectativas son muy buenas y creo que va a venir mucha gente, tanto como en un fin de semana de prepandemia. Pero hay que tener en cuenta que de 55 mil camas, están disponibles nada más que 23 mil, que representa un tercio del total”, evaluó Eduardo Palena, referente de los hoteleros en la ciudad.

En declaraciones a 0223, Palena sostuvo que a los hoteles que están abiertos “no hay duda que les va a ir muy bien” pero mostró su preocupación por los que aún están cerrados. “Creemos que a medida que estemos cerca del verano, abrirán más, pero ahora tenemos una gran duda de cómo están afectados. Hay unos 250 hoteles que no tenemos la información correcta de quiénes van abrir y quiénes no”, analizó.

“Abrir no es una decisión voluntaria sino que tiene que ver con tener al hotel en condiciones. A pesar de la demanda (de turismo), va a costar acomodar un capital de trabajo que estuvo cerrado, no será sencillo. Es mi opinión, en verano no van a estar las mismas plazas hoteleras abiertas que hace 2 años”, agregó.

Para Palena, las plazas hoteleras de mayor categoría serán las de mayor ocupación, que según su entender “por ahora rondan el 70%”. “Los 4 y 5 estrellas serán los que tendrán mayor cantidad de pasajeros y luego las otras categorías. Es una tendencia. En el verano, el hotel que más trabajó fue el Costa Galana”, recordó.

Por su parte, Bernardo Martin, presidente del Emtur Mar del Plata, afirmó que aunque todavía no hay datos oficiales, "las reservas vienen recontra bien" y que "ahora ya tenemos, en cuanto a cantidad de turistas, en niveles prepandemia".

En tal sentido, el funcionario municipal valoró que "la oferta de distintas actividades que hay para ese fin de semana es muy contundente" y "con una gran diversidad", que van desde recitales, eventos deportivos, culturales y espectáculos. "Con los cambios de protocolos, la gente tiene muchísimas ganas de hacer cosas. Tenemos desde coleccionistas de autos hasta un torneo de pesca con mosca. Hay de todo. No tengo dudas que será el mejor fin de semana largo post pandemia", completó.