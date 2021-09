Alerta naranja: ratifican que habrá clases, pero siguen de cerca cómo evoluciona el temporal

Ante la posibilidad que el clima empeore en Mar del Plata, que está bajo un alerta meteorológico por lluvias y vientos, desde Defensa Civil Mar del Plata informaron que hasta el momento no se analiza suspender las clases en los establecimientos educativos para la tarde, aunque el fenómeno se sigue de cerca.

Rodrigo Goncalvez, director del organismo, indicó a 0223 que “no se está evaluando suspender las clases” en la ciudad aunque aclaró que “si el evento toma dimensión se evaluarán medidas en consecuencia”.

“En algunos sectores ahora no está soplando fuerte el viento pero no quiere decir que no se pueda agravar con consecuencias importantes por la tarde noche de hoy (miércoles) ni el día de mañana. Por el momento no hay herramientas que justifiquen ningún tipo de medida. Se está hablando permanentemente con el Consejo Escolar y con el Intendente (Montenegro) y si algo cambia, se tomarán las medidas que hagan falta”, evaluó el titular de Defensa Civil.

Este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por vientos fuertes para la tarde y noche, con vientos del sector este, con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Asimismo, en el último reporte de las 10 de la mañana, emitió un alerta de aviso a corto plazo por tormentas fuertes y ráfagas para la zona de General Pueyrredon, Balcarce, General Alvarado, General Madariaga, Lavalle, Maipú, Mar Chiquita, el partido de la Costa, Pinamar y Villa Gesell. Ante este panorama, más adeverso que en nuestra ciudad, en distritos como Tandil suspendieron las clases.

El frente de inestabilidad está sobre Mar del Plata y todo el este del territorio bonaerense. (Foto:SMN)