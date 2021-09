Santilli: "Este domingo definimos si queremos un país con los delincuentes libres o presos"

Mauricio Macri no estuvo presente en el acto.

El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del PRO en Juntos, Diego Santilli, cerró este jueves su campaña electoral en el Club Atenas de La Plata, con un discurso centrado en la seguridad, la educación y el empleo, acompañado por los principales referentes de ese espacio, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la presidenta del partido, Patricia Bullrich, aunque sin la presencia del expresidente Mauricio Macri.

“Este domingo tenemos una oportunidad. Está en juego qué país queremos: si queremos un país con las escuelas cerradas o con las chicos en las escuelas; si queremos un país con los delincuentes libres o los delincuentes presos; si queremos un país donde la oportunidad sea trabajar y no con las persianas bajas de nuestros comercios”, sostuvo Santilli en medio de un microestadio que arengaba el ya clásico “Vamos a volver”.

“Este domingo tenemos que decirle basta a la improvisación, al maltrato, a que te echen la culpa de todo. Vamos a votar por una provincia mejor y por un país mejor. Vamos juntos a ganar”, dijo Santilli ante la multitud que colmó las tribunas con globos y gorras rojas, en honor al color de pelo del candidato.

“La pandemia nos dejó dos maneras de ser y de hacer: por un lado, un Gobierno que improvisó y que con su soberbia avasalló todo, los dejó a los chicos un año y medio sin clases; un Gobierno que liberó miles de delincuentes y nos encerró a los ciudadanos en nuestras casas. Un gobierno que no escuchó, que cuando vino la vacuna se adelantó. Un gobierno que nos deja empobrecidos, cansados y con bronca”, enumeró. “Y por otro lado; un equipo que escucha, que se puso al hombro, que trabajo y luchó por abrir las escuelas y defender el derecho a aprender”, siguió.

“Un equipo que aplicó cada vacuna que recibió sin privilegio, haciendo la fila, esperando su turno. Un equipo que estuvo al lado tuyo. La Provincia necesita hoy ese cambio. Hay que terminar con el relato y las chicanas y empezar a hacer ahora. No podemos darnos el lujo de esperar para cambiar”, continuó.

Santilli pidió además terminar “con la puerta giratoria” y con la reducción de las condenas. También llamó a que se aplique una modificación del Código Procesal Penal. “Votemos el Código Penal que duerme el sueño de los justos en el Congreso”, instó el exvicejefe porteño, quien incluso demandó que los policías de la Provincia estén en las calles.

“Estamos empobrecidos, cansados, hartos y con bronca”, enumeró el candidato. Antes de su discurso, habló también su compañera de fórmula, Graciela Ocaña, el intendente de Vicente López, Jorge Macri y Rodríguez Larreta, quien volvió a centrarse en la educación, la seguridad y el empleo, marcando así los principales ejes de campaña del PRO a nivel nacional.

"El Presidente nos quiso cerrar las escuelas y le dijimos que no"

“Tenemos que poner todo para volver. Para volver a llevar nuestra energía de cambio y transformación en todo el país y también en la provincia, volver a la energía de cambio y renovación que tenía María Eugenia Vidal”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño.

“La boleta de Diego representa la prioridad que le damos a la educación, representa trabajo; la boleta de Diego representa el gran esfuerzo que hemos hecho contra el narcotráfico. Hay que elegir entre una y otra. Nosotros no es que lo decimos, lo hacemos en nuestros lugares donde tenemos responsabilidad de gestión”, dijo Larreta en referencia a la interna que debe dirimir el PRO ante el candidato del radicalismo, Facundo Manes.

“El Presidente nos quiso cerrar las escuelas y le dijimos que no. Con Diego bajaron los homicidios en la Ciudad. De la misma manera que nunca se rompieron tantos bunkers de droga como con Patricia (Bullrich). Lo hicimos. Lo hacemos en Lanús, en Vicente López, en La Plata, en Tres de Febrero”, enumeró.

Más temprano, también fue el turno de Bullrich, quien tiene a cargo la campaña a nivel nacional: “Además de lograr que no tengan mayoría, quiero plantearles otro objetivo estratégico. Hoy Cristina (Fernández de Kirchner) se sienta en el Senado y tiene quórum, vamos a sacarle el quórum con cinco senadores más. Si Cristina no tiene quórum significa que todo lo que no pudimos hacer se va a poder hacer. Pongamos todo lo que tenemos que poner. Pongamos toda la fuerza”, señaló.