Fernández Díaz: “No dejo de ser aquel pibe que esperaba que su mamá le trajera La señal de los cuatros”

El escritor y periodista Jorge Fernández Díaz participó reiteradas veces del ciclo Verano Planeta. En esta oportunidad, para celebrar los 25 años de dichos encuentros, presentará “Una historia Argentina en tiempo real”. Una lectura de lo ocurrido en nuestro país durante los últimos años.

La mirada de Fernández Díaz está cruzada por lo literario y por lo periodístico. De hecho, él mismo ha dicho en algunas de sus presentaciones anteriores que lo que más trabajo le lleva en sus ficciones es superar “El gran desafío de poder hacer verosímil un texto en un país donde muchas veces la realidad en los diarios supera la ficción”.

Así, algunas de sus novelas cruzan permanentemente la realidad nacional. La ficción, según el escritor, “lo ayudó a contar aquello que en los diarios no se puede contar o no aparece”. Por ejemplo, “El puñal cuenta cómo funciona la narco política en nuestro país; La herida, cómo funcionan por dentro los feudos provinciales y La traición trata sobre la política pura y dura de este presente”.

En el año 2019, Jorge Fernández Díaz se sumó a los escritores de aquel ciclo. En esa oportunidad pudimos indagar sobre sus inicios y sobre ese vínculo entre lo literario y lo periodístico.

Jorge Fernández Díaz presentará su libro Una historia Argentina en tiempo real.

-¿Te preparaste más para hacer periodismo o para hacer literatura?

- Uff, qué pregunta. Mirá, recién estuve en España por varios motivos: para participar de la Real Academia Española, porque fui jurado del premio Alfaguara, uno de los más importantes que aún quedan y porque también se relanzaron algunos libros míos en España y Francia. Entonces hice una especie de revisión de lo que había hecho hasta acá y muy sencillamente te podría decir que yo soy hijo de aquel chico que hasta los doce años su mamá le regalaba la colección Robin Hood, los libros de Stevenson, Wells, y todos esos. Pero a la vez soy hijo también de, al mismo nivel, Cine de súper-acción. Hijo de esos grandes genios de la narración popular. Entonces, para mí novela y película eran casi lo mismo. Después recién aparece el periodismo. Entonces, quiero decir, que yo intervine en el periodismo de manera ortodoxa y en paralelo de manera literaria. Mis primeras novelas son novelas por entregas que hago en el diario La Razón, después intervine como cronista literario y como crítico literario, escribí cuentos de amor tomados de la vida real, historias de héroes desconocidos contadas como si fuera una película y ahora escribo una columna que yo no creo que sea política, sino que creo que es una columna literaria sobre la política. Para mí la palabra diario y la palabra libro son similares.

Fernández Díaz recuerda aquello que lo trajo hasta acá, sobre todo sus primeras lecturas. “A la hora de escribir no dejo de ser aquel pibe que esperaba que su mamá le trajera La señal de los cuatros”, asegura. E inmediatamente la nombra de nuevo, “Mi madre, intuitivamente, descubrió que me tenía que regalar esos libros y así lo hizo. Y me estaba regalando un mundo”.

-¿Y qué pasa con el periodismo hoy y ese modo de contar historias?

- Para mí el libro y el diario forman parte de lo que yo llamo la literatura popular noble. Una cosa es la literatura popular masiva, barata, llena de lugares comunes y otra es esto de lo que hablamos. Creo que el periodismo argentino se debe aún ser más consistente con eso de contarte un cuento bien contado. Yo critico al periodismo, cuya familia integré por muchos años, por haber descuidado lo que tenía.

El escritor fue el primer director y uno de los fundadores del suplemento ADN Cultura del diario La Nación. El suplemento, durante un tiempo, no solo fue un gran logro y un gran recurso, sino también un elemento que hizo levantar la tirada del diario de los días sábados (algo que nunca había ocurrido).

“Yo fui de los que convenció a Tomás Eloy Martínez para que abandonara Estados Unidos y volviera a la Argentina a fundar una revista de cultura. Tomás siempre fue una especie de mentor mío, y cuando empezamos a trabajar en este proyecto tuvimos nuestros roces fuertes porque, lo digo modestamente, yo estaba en ese momento en una redacción y él hacía 20 años que no. Igual fue todo parte del trabajo y de la idea, esos desencuentros quedaron luego limados. De hecho él mandó a llamar a dos o tres amigos para despedirse cuando el tumor cerebral que tenía ya no lo dejaba trabajar y yo estuve entre esos” dice Fernández Díaz.

Jorge Fernández Díaz será, una vez más, uno de los invitados del espacio Verano Planeta, “Ciclo Juan Forn”, celebrando sus 25 años. El encuentro entre escritor y Nino Ramella se podrá ver por el canal de YouTube de la Editorial Planeta.

El ciclo Verano Planeta cumple 25 años.