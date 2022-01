Nardini: "No hay ninguna discriminación contra Mar del Plata"

La palabra "discriminación" suele escucharse con frecuencia en los discursos que eleva el oficialismo en Mar del Plata en sus disputas contra la Provincia y la Nación. Se escuchó en boca del intendente Guillermo Montenegro, del actual senador Alejandro Rabinovich, y de diferentes concejales como Fernando Muro, Agustín Neme y - el caso más reciente - Guillermo Volponi.

Lo que se acusa, muchas veces, en el entorno de Montenegro es arbitrariedad a la hora de recibir fondos para asistencia o para financiar obra pública. Sin embargo, en la gestión de Axel Kicillof desmienten planteos semejantes e insisten en que "no hay ninguna discriminación".

Y el que lo ratifica, en este caso, en una entrevista con 0223, es Leonardo Nardini, el titular del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, quien recientemente encabezó recorridas por la ciudad para supervisar la posible traza de primer tramo de la circunvalación y otros trabajos importantes que se desarrollan en el marco de "Corredor Atlántico".

-En el oficialismo repiten que hay discriminación contra Mar del Plata, ¿es así?

-Son planteos que se hacen desde el marco político. Yo soy intendente en uso de licencia del municipio Malvinas Argentinas y a mí me tocó ser intendente en el primer mandato cuando era opositor al gobierno nacional y provincial. Y la verdad que a veces hay cosas que se quieren desarrollar y lamentablemente no se pueden alcanzar pero los instrumentos que se dieron para hacer obras durante esta gestión fueron para todos, no hubo una discriminación. Y para este 2022 tampoco hay un tema puntual.

Durante la pandemia, la asistencia, por decisión del gobernador, para fortalecer el sistema de salud y asistir a los municipios que tenían algún problema financiero para el pago de sueldos o de aguinaldos se le dio a un montón de municipios de la oposición, como Mar del Plata.

-¿Pero entonces mienten en Juntos?

-Son miradas diferentes. No me gusta descalificar ni desprestigiar pero sí puedo decir que el gobernador, con la premisa que tiene en su forma de trabajar, no discrimina a nadie. Inclusive, muchos intendentes nuestros se sorprendían de la ayuda que habían recibido municipios de otro color político y eso habla del trabajo que ha hecho el gobernador.

-Entonces, ¿cuál es el foco del trabajo y la planificación que tiene su ministerio en Mar del Plata?

-Instrumentos como Fines y Preimba se pusieron a disposición de los municipios para que sean los mismos municipios los que puedan desarrollar los proyectos, presentarlos y avanzar con obras que mejoren la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos, y eso se se instrumenta de esa manera, teniendo en cuenta que son gobiernos locales los que muchas veces eligen en pos de las problemáticas que viven cotidianamente.

-Hablando de necesidades puntuales, concesionarios de balnearios de Mar del Plata hace tiempo plantean que hay que repetir un refulado como el que se hizo a fines de los '90 para recuperar metros de playa. ¿La Provincia está en condiciones de dar financiamiento a una obra tan costosa? ¿Está en los planes?

-Se tendría que armar una mesa de trabajo, con intervención del ministerio de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, con actores locales, y todas las personas que entiendan en el tema como para tomar una determinación en base a eso y buscar la factibilidad y el financiamiento correspondiente en el marco de acuerdos. Pero la verdad que es aventurado hablar de algo así hoy porque no está en la agenda.

-¿Y cómo viene el seguimiento de las obras que antes mencionaba?

-Es un pedido de Axel salir a recorrer los distintos municipios para ver el avance de las obras que se vienen realizando y con las que ya se venía trabajando a través del Fondo de Infraestructura Municipal. En Villa, por ejemplo, estuve recorriendo varias obras de pavimentación, un centro de Zoonosis que se está desarrollando, el inicio de obras de la Casa de la Provincia, y también hice lo propio en Mar Chiquita y en Mar del Plata.

-Y también habrá visto el fuerte caudal turístico en cada una de estas ciudades que mencionó...

-Sí, hace un tiempo no muy lejano hice una recorrida previa a la temporada en varias ciudades del Partido de la Costa y de la misma zona que se fueron desarrollando para tratar de potenciarse para el verano y la verdad que es un éxito. Veo una ocupación casi a pleno en todos los lugares. De hecho, fuimos a comer en Mar del Plata y las colas eran largas, de cuadras, para poder entrar a la gastronomía.