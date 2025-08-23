Encuentro educativo en Mar del Plata: fuerte apoyo de docentes a Fuerza Patria

Con el Aula Magna de la Universidad Nacional de Mar del Plata colmada, más de 400 docentes participaron del encuentro educativo que organizó Fuerza Patria, encabezado por la candidata a senadora provincial Fernanda Raverta.

El objetivo del encuentro fue poner a la educación en el centro de la agenda electoral. Además de Raverta, que fue la oradora principal, participaron el secretario general de Suteba Gustavo Santos Ibáñez (Suteba), las candidatas a concejal Mariana Cuesta y Nora Estrada, y la candidata a consejera escolar Karina Morales.

Ante decenas de docentes, maestros y educadores, todos insistieron en la necesidad de "fortalecer la escuela frente a la crueldad del ajuste impulsado por Javier Milei".

En ese sentido, Raverta afirmó que “que mientras Milei y Montenegro avanzan con ajuste y crueldad, Fuerza Patria elige estar al lado de los docentes, de las familias y de los estudiantes".

La jornada también sirvió para debatir sobre la necesidad de que la escuela se adapte y esté realmente preparada para el siglo XXI. Platearon la importancia que los docentes reciban reconocimiento por su esfuerzo y las jornadas educativas respondan a las necesidades de las comunidades.

Los especialistas coincidieron en que el desafío del sistema educativo actual no es sólo sostener lo que ya existe. "Tenemos que animarnos a transformar. Pensar una escuela pública más moderna, inclusiva y federal, que garantice igualdad de oportunidades para todos los chicos y chicas del país", dijo Raverta.

Durante la jornada también se habló de la importancia de que el Estado garantice infraestructura y recursos para que cada aula "sea un espacio de calidad". Fuerza Patria llevó ese compromiso como propuesta concreta: una educación pública que no se quede en el diagnóstico, sino que avance en soluciones reales para el futuro.

El encuentro cerró con el compromiso de las 400 personas presentes. Entre ellos docentes, inspectores, directivos de escuelas públicas y privadas, los jefes regionales de educación Diego Reinante y Carolina D’Alessio, y auxiliares. “La única boleta que frena la crueldad, el ajuste y que apuesta por una educación pública transformadora es Fuerza Patria”, concluyeron los candidatos.