Pigna participará de la nueva edición del ciclo Verano Planeta 2022

El historiador Felipe Pigna ha presentado casi la totalidad de sus libros en la esta ciudad y con muchos de ellos, ya desde hace bastante tiempo, deja inaugurado el ciclo, que este año se podrá ver por el canal de YouTube de la Editorial Planeta. Podríamos decir, con mucha seguridad, que Felipe Pigna ya es todo un clásico (en todo sentido).

Sus preocupaciones rondan, en sus libros y en sus charlas, siempre alrededor de lo histórico y del sujeto que participa de ese momento. Por ejemplo, en el año 2010, mientras presentaba La colección del bicentenario que editaba Emece (colección que nucleaba escritores y pensadores olvidados por la historia oficial), Pigna respondía así a cómo el Bicentenario nos encontraba: “A las instituciones, creo que un poco dañadas, un poco producto de las prácticas políticas que se vinieron dando en los últimos años. Creo que hubo alguna pequeña recuperación, como el caso de la Corte, pero con Parlamento que deja muchísimo que desear y un poder Ejecutivo que a veces va en la misma línea. Pero el sistema que define la democracia, el poder parlamentario, creo yo, que está muy devaluado y con muy baja calidad en su composición. Uno extraña aquellos discursos memorables donde había citas filosóficas e históricas, que además tenían la idea de enseñarle a la gente. Ahora son discursos de agravios, de respuestas de que vos hiciste esto tal año y de pases de facturas, una cosa muy berreta que abarata la política de una manera muy torpe. Hay que recuperar aquello que representa el poder de la democracia, que es el parlamento, y se vuelva a tener un nivel interesante”.

En el 2019 presentó su libro Mujeres insolentes de la historia 2.

-¿Y cómo deberíamos medir a la democracia hoy en día (2010)? ¿Como madura e incompleta, inmadura…?

- Creo que está bien eso de madura e incompleta porque ya tenemos unos buenos años de democracia continuada que nunca tuvimos en la historia y creo que ya acá se advierten deficiencias por falta de interés de parte de la clase política en instruirse, educarse y de estar al servicio de la gente. Creo que hay una concepción de la política muy miserable, donde la política es un fin en sí mismo. Hay una obsesión por la construcción de poder, aunque no se sepa para qué. Tanto en el gobierno como en la oposición, se ve a la política como un fin y no como un medio para mejorarle la vida a la gente. También está en nosotros ¿No? Desde el punto de vista desde cómo votamos hasta el nivel de exigencia que tenemos con la clase dirigente.

Nueve años más tarde, en el 2019, la presentación era de Mujeres insolentes de la historia 2, donde muestra a muchas de aquellas que se plantaron ante un sistema imperativo y dominante a lo largo de estos 500 años. Nuevamente el sujeto histórico y su relación con aquello que nos había traído hasta acá, hasta este presente. La pregunta, casualmente, era esa: ¿Cómo se puede pensar en un momento como este, en este presente histórico?

-Este momento se está pensando como se puede, a pesar de esa avalancha del no pensamiento, que es un poco mundial. Esta idea de la distracción, de tirarte muchos temas a la vez que son coyunturales, o inventos coyunturales, para que no se piense la realidad circundante que es tremendamente dolorosa. Entonces te tiran temas como la baja de la edad de la imputabilidad o el cambio de fecha de las elecciones, cosas que son elementos distractivos. Métodos “duranbarbescos”, que tampoco lo inventaron ellos, pero que los ejecutan muy bien. Porque uno nota los medios que tienen algún interés, pero luego están los otros que siguen hablando del tema porque creen que se quedan fuera de agenda si no lo hacen.

El ciclo Verano Planeta cumple 25 años.

El peronismo cruza la historia argentina. Pigna le ha dedicado mucho a este gran tema nuestro. En aquella oportunidad en la que vino a presentar Los mitos de la historia Argentina, Capítulo 4, donde alcanza todo el período del gobierno peronista, el historiador comenzaba diciendo, “El peronismo fue un clic en la historia de los argentinos. Además, coincidiendo cronológicamente con la mitad del siglo. Por lo tanto fue un cambio de época con todas las letras y, evidentemente, fue un antes y un después con la incorporación del movimiento obrero a la política y el conflicto social que implicó el peronismo. Yo creo que fue clave para el siglo XX argentino.

-¿Cuánto tuvo que ver la figura de Eva Duarte en todo eso?

- La figura de Eva fue central. Fue la artífice de la acción social más activa que tuvo la historia argentina. Nunca antes ni después hubo un Estado tan activo en roles que debieron ser claves desde el Estado, pero que no fue así, como la salud, la educación, etc.

Del ayer al hoy, desde la libertad a la imposición de un sistema y su resistencia, desde la presencia del Estado y el impacto de sus medidas en el sujeto histórico, Pigna narra y cruza los más diversos temas buscando una clave que ayude a comprender lo que nos pasa.