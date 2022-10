Diego Brancatelli cruzó a Gabriela Cerruti por Gran Hermano: "Vos le das de comer al macrismo"

El periodista kirchnerista Diego Brancatelli cargó vía Twitter contra la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, a quien acusó de ser responsable de que los dichos de Walter "Alfa" Santiago, uno de los integrantes de Gran Hermano, tengan más repercusión luego de que el Gobierno desmintiera al participante, quien aseguró que fue “coimeado” por el presidente Alberto Fernández.

"El 1% de los Argentinos escuchó lo que dijo el fantasma este de GH sobre el Presidente, hasta que Gabriela Cerruti se encargó que lo sepa el 90%. Ella o el cráneo que pensó que hacer eso era acertado, sepa que nos están haciendo mucho daño y siendo funcionales al macrismo. No hagan más nada", reclamó Brancatelli, molesto por el accionar del Gobierno.

Cerruti le contestó al periodista con una durísima ninguneada: "¿En serio te parece que hay más gente que escucha lo que sucede en tus programas que la que sabe lo que pasó en Gran Hermano? Uau".

Brancatelli recogió el guante nuevamente y sostuvo que la secretaria de Comunicación y Prensa del Gobierno no entendió lo que él dijo y la acusó de ser funcional al macrismo. "No. No me parece eso. Ni siquiera lo insinué. Problemas de comprensión. Lo que digo es que tenemos 100% de inflación, un país que necesita salir de este momento difícil y vos le das de comer al macrismo metiéndote en una pelea berreta de GH. Háganse respetar con los poderosos".

Por último, Cerruti cerró: "Lo que yo te marco es que no hubieras hecho el mismo comentario si el presidente hubiera desmentido lo que dijo algún político en un programa de cable. Esa es nuestra mirada diferente sobre dónde disputar el sentido común colectivo. Saludos!".

Quién es el "Alfa" de Gran Hermano 2022

Walter Santiago es uno de los personajes más destacados de Gran Hermano 2022. Más conocido como el "Alfa", promete ser uno de los candidatos a llevarse el gran premio.

El "Alfa" de 60 años, es el concursante más longevo en la historia de la competencia, es de Tigre, es divorciado y dedica su vida a la compra, venta y reparación de autos de colección.

Además, el protagonista mantuvo una relación afectiva con la actriz y conductora Georgina Barbarrosa durante la pandemia de coronavirus. “Nos vimos un montón de veces, te diría todo el año de pandemia, 2020 y 2021", admitió Barbarrosa.

Según se muestra en sus redes sociales, el "Alfa" dice ser amigo del músico Piero, de Marcelo Teto Medina, de Guillermo Vilas y de Pablo Cabaleiro, más conocido como El Mago sin dientes.

A su vez, se mostró con figuras de la política como Carlos Menem, junto a sus hijos Zulema y Carlos Nair, Carlos Reutemann y Gustavo Posse. Carlitos Balá, el luchador La Masa y Ricardo Fort son otras caras conocidas en su perfil.