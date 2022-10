Montenegro quiere que Mar del Plata sea la ciudad que más construye en el país

El intendente Guillermo Montenegro dijo que en el último año la industria de la construcción registró un crecimiento de más del 30 por ciento en Mar del Plata y aseguró que la ciudad está cerca de romper el récord que mostró el sector en 2015.

“Hoy nuestra ciudad está posicionada como la número 3 en Argentina en cantidad de metros construidos en la comparación interanual, pero yo quiero que esté primera. Hoy tenemos más de 370 mil metros cuadrados, estamos en el récord del 2015, y con lo que se va a trabajar se puede llegar a 600 mil en el 2022”, afirmó el jefe comunal.

Al participar este jueves del tercer coloquio sobre Política, Economía y Real State (Peyre 2022), Montenegro destacó que la construcción “creció un 30 por ciento más” en los últimos meses “cuando la media en Argentina fue del 13.8 por ciento”. “Esto no pasa porque sí; es porque hay un Estado que escucha, te ordena y facilita, y porque hay un privado que invierte y porque pone lo que hay que poner”, resaltó, dentro del auditorio del Sheraton.

“Todo esto es importante para el sector, para los desarrolladores, para los constructores, para los trabajadores de la construcción, y también es importante para la ciudad por lo que significa después ese desarrollo”, insistió, reivindicando proyectos como el Distrito Tecnológico y los lazos que se afianzaron durante la pandemia entre el ámbito público y privado.

El jefe político de Mar del Plata recordó que, a nivel local, la construcción genera 20 mil puestos de trabajo en forma directa y que su actividad representa 10 puntos del Producto Bruto Interno. “La Uocra hoy registra pleno empleo y eso no es un dato menor en una ciudad acorralada por el desempleo”, consideró, y agregó: Este tipo de cosas no se logran de un día para el otro sino con planificación y toma de decisiones”.

Montenegro instó a los empresarios presentes del coloquio a “trabajar juntos” para lograr una Mar del Plata “moderna y activa”. “Sé que yo estoy para ayudar, facilitar y para trabajar juntos. Hay que buscar la ciudad del sí, no la ciudad del no, en la que no se puede realizar ningún proyecto”, apuntó.

El tercer Peyre 2022 congrega a lo largo de este jueves, en el hotel Sheraton, a un centenar de figuras de la escena política y empresarial de la ciudad y el país para reflexionar sobre la coyuntura nacional y las perspectivas de futuro.