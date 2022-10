La Justicia da a conocer la sentencia contra el femicida de Claudia Repetto

Tras una semana de juicio, Ricardo Alberto Rodríguez conocerá este lunes si debe pasar o no el resto de sus días en la cárcel después de asesinar a golpes y enterrar en un descampado de la zona de Los Acantilados a Claudia Repetto a principios de marzo del 2020 en el barrio Termas Huinco.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1, integrado por Mariana Irianni, Ricardo Perdichizzi y Juan Galarreta, tiene previsto este lunes a las 12 anunciar la sentencia contra el femicida, cuyo crimen supo causar gran conmoción en Mar del Plata y el país.

A la expareja de Repetto se le imputa el delito de "homicidio agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género". En sus alegados, el fiscal Leandro Arévalo y el abogado del particular damnificado Maximiliano Orsini coincidieron en pedir a los jueces la perpetua contra el asesino.

El juicio contra el femicida se extendió a lo largo de cinco audiencias, donde se escucharon las voces de distintos testigos que confirmaron la personalidad "tóxica" del hombre que se había mudado al mismo PH donde vivía Repetto cuando mantenían una relación.

Una de las declaraciones más fuertes se escuchó en boca de la exesposa de Rodríguez, con quien tuvo dos hijos. La mujer precisó que en 2013, cuando le dijo a Rodríguez que quería separarse, él le fracturó un brazo y quiso ahorcarla con un cable.

"Me atacó en la cama a la madrugada, yo pensé que eran ladrones, hasta que vi que era él. Mi hija escuchó mis gritos y llamó a su abuela que vivía adelante. Si mi hija no escuchaba, me hubiera matado a mí primero", declaró, ante la atenta mirada de Irianni, Perdichizzi y Galarreta.

El caso

Ricardo Rodríguez estuvo prófugo durante 26 días y fue atrapado por los propios hijos de la víctima a pocas cuadras de donde vivía Repetto, en el barrio Termas Huinco. Tras confesar el crimen y señalar el lugar en el que había enterrado el cuerpo, quedó alojado en la Unidad Penal Nº44 de Batán, imputado por el delito de homicidio agravado al ser cometido por un hombre mediando violencia de género. “Me puse celoso porque se iba a ver al tipo de la camioneta blanca, me agarró algo por dentro y no me acuerdo que pasó. Pero la quise revivir”, dijo Rodríguez en su declaración en Tribunales.

El 28 de marzo de 2020, casi un mes después de que sus hijos reportaran su desaparición de la casa que habitaba en el barrio Termas Huincó, el cuerpo de Claudia Repetto fue hallado a unos sesenta centímetros de profundidad en la zona de Los Acantilados, en el sur de la ciudad. El pozo estaba a escasos veinte metros del lugar en el que días antes habían encontrado la pala que Rodríguez abandonó tras llevar a su expareja a bordo de una motocicleta más de diez kilómetros sin ser registrado por ninguna cámara de seguridad. La autopsia reveló que la mujer murió asfixiada debido a una broncoaspiración y que su cuerpo presentaba hematomas compatibles con un ataque a golpes.