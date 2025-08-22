Choque y muerte en Ruta 2: una camioneta impactó de frente contra varios caballos

La camioneta era manejada por un hombre que se salvó de milagro.

Un impactante choque ocurrió este viernes por la mañana en la Ruta 2 (kilómetro 393) a la altura de Estación Camet, y dejó como saldo una persona herida y un caballo muerto.

Según confirmaron testigos a 0223, en el hecho estuvieron involucrados (al menos) cinco equinos que corrían por la zona y un hombre a bordo de una camioneta de tipo pick-up que se salvó de milagro.

De acuerdo a los testimonios, el conductor de la Toyota Hilux fue sorprendido por un grupo de caballos que se cruzó repentinamente por la ruta. La velocidad no le permitió frenar a tiempo e impactó contra uno de los animales, generando importantes roturas en la parte delantera.

A raíz del golpe, el animal quedó tendido sobre la ruta y personal de la Policía Caminera constató su muerte. Por su parte, el vehículo quedó completamente destrozado y su conductor sufrió heridas leves pero no tuvo que ser trasladado al hospital.

Personal de Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) trabaja en el retiro del cuerpo del animal fallecido para liberar la calzada, mientras que los vecinos debieron llevar al resto de los equinos a un campo cercano para que no generen un nuevo accidente.

"Metimos a los que quedaban en el Club Libertad porque seguían en medio de la ruta e iban a causar otro choque", confió una de las testigos a este medio.

Además, aseguró que no es la primera vez que sucede un hecho de estas características, sino que los caballos "andan sueltos todos los días". "Gracias a dios el hombre sólo tuvo raspones porque podría haber sido peor", sentenció la vecina.