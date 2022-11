Decks gastronómicos: el oficialismo logró dictamen y el martes se aprobará la ordenanza

La Comisión de Hacienda aprobó un dictamen para regular la continuidad del programa Comemos Afuera con la instalación de decks gastronómicos en la vía pública y el proyecto de ordenanza se encamina a ser aprobado el próximo martes 29, en la próxima sesión del Concejo Deliberante.

Con minoría en la comisión, el interbloque de Juntos volvió a verse beneficiado por la abstención del Frente de Todos, si bien esgrimió críticas al proceso que llevó adelante el gobierno de Guillermo Montenegro. Asimismo, el presidente de la comisión, Alejandro Carrancio, votó a favor del proyecto, mientras que Acción Marplatense pidió dejar el tema en debate y convocar a los comerciantes que están en contra para que puedan expresarse.

En tanto, votó en contra del proyecto y presentó "una resolución alternativa superadora", que consiste en retomar lo planteado en el programa "Calles para la Gente", contemplado en la Ordenanza 21.600, sancionada en 2013 durante el gobierno de Gustavo Pulti. Al respecto, la comisión acordó pedir informes al gobierno sobre el cumplimiento de dicha normativa, que en los hechos no se aplica.

De esta forma, pese a las notas incorporadas al expediente con el pedido de comerciantes del centro de Güemes y de la Cámara Textil para ser escuchados por los concejales, la comisión desechó esa posibilidad, al igual que esta semana ya lo había realizado la Comisión de Legislación. "No hay motivo para no escuchar a una Cámara importante, que tiene tradición y ha hecho tanto por Mar del Plata. Es un acto equivocando negarles la posibilidad de escucharlos, independientemente que estemos o no de acuerdo con lo que digan", postuló Taccone.

El expediente fue aprobado en Hacienda. Foto: Archivo HCD.

Por su lado, Carrancio contó que en las últimas horas mantuvo una entrevista con el presidente de la Cámara Textil, Guillermo Fasano, donde lo invitó para participar de la comisión, aunque ello no fue posible por cuestiones de agenda. A su vez, informó que Fasano le admitió creer que la suerte del proyecto ya está resuelta, dado que el gobierno cuenta con los votos para aprobarlo.

“Llevamos mucho tiempo de trabajo y análisis, con mesas de trabajo con distintos integrantes y visiones”, expresó Agustín Neme, quien valoró la aparición de los decks en un momento complejo de la pandemia para el sector gastronómico. “Entendemos que esto no solo fue para un momento determinado, sino que también colaboran con la visión de ciudad que pretendemos: una ciudad con atractivos, donde los ciudadanos y visitantes tengan opciones gastronómicas atractivas”, agregó.

Tras la aprobación del dictamen, el Concejo Deliberante quedó en condiciones de transformar el proyecto en ordenanza en la próxima sesión, pautada para el martes 29. Allí, a Juntos le alcanzará con una nueva abstención del Frente de Todos o el voto de Nicolás Lauría.

El proyecto que finalmente consensuaron las diferentes áreas de gobierno contempla las principales propuestas del sector gastronómico, como la habilitación del techado y cerramiento lateral de las estructuras, el poder utilizar en simultáneo las veredas para disponer meses y sillas y, como novedad, el poder explotar publicidad en los decks, entre otras características.