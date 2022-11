Vecinos de Las Heras apoyan el reclamo de los ocupantes: “Es gente que trabaja pero no puede alquilar”

El presidente de la sociedad de fomento de Las Heras pidió al gobierno que actúe con "urgencia" porque las personas que tomaban el predio no tienen a dónde ir. Fotos: 0223

Luego de que las personas que ocupaban abandonaran de forma pacífica el terreno de Fortunato de la Plaza al 8700 que habían tomado el 23 de octubre ante la falta de un lugar donde vivir y mientras esperan que la municipalidad los ayude a buscar una salida a esta problemática; vecinos de Las Heras pidieron al gobierno que tenga “empatía” e intervenga de manera urgente para evitar que esas familias continúen en la calle.

Poco después del desalojo, Dante Pastrana, presidente de la sociedad de fomento del barrio Las Heras, se mostró indignado por la situación de decenas de familias que ahora permanecen sobre la avenida ex39 y aguardan que el municipio cumpla su compromiso de trabajar de manera conjunta en busca de una solución.

“Les pido a todos que pensemos y nos pongamos un poquito en el lugar del otro: acá hay gente que no tiene dónde vivir y que la única salida que tenía era este pedacito de tierra. Invitamos a los políticos a que tengan empatía porque esta situación pasa en todos lados y sin embargo se criminaliza al pobre”, reclamó el vecinalista en diálogo con la prensa.

Ana, vecina del barrio desde hace 50 años, lamentó que se llame "delincuentes" a personas que sólo piden un lugar donde vivir. Fotos: 0223

En ese sentido, subrayó que “esta gente se va a quedar acá o nada” y planteó que se requiere una intervención “urgente”. “Se está hablando de la posibilidad de darles terrenos, de abrir una mesa de diálogo y demás pero, mientras tanto, qué hacemos. La gente la está pasando muy mal", insistió.

En la misma línea, Ana, vecina de Las Heras desde hace 50 años, lamentó que el intendente Guillermo Montenegro haya calificado de “delincuentes” a personas que sólo reclaman un lugar donde vivir. “Acá no hay delincuentes, sino albañiles, electricistas y demás trabajadores que no pueden alquilar y no tienen a dónde ir”, enfatizó.

Por último, la mujer reclamó que, ahora que el predio que funciona como cuenco de amortiguación hidráulica que forma parte del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (Suds) quedó liberado, el municipio avance en el arbolado y parquización del espacio, tal como se había anunciado en 2015.