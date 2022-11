Uber se reunió en Mar del Plata con más de 100 socios conductores.

Con la tensión en ascenso entre taxistas y el Gobierno que conduce Guillermo Montenegro por el proyecto que busca habilitar el funcionamiento de aplicaciones de transporte, Uber organizó en Mar del Plata un encuentro con un centenar de socios conductores que manejan y prestan servicio para la aplicación.

El encuentro contó con la participación de más de 100 socios y socias conductores y representantes de la compañía. El objetivo fue compartirles información sobre cómo aprovechar al máximo las oportunidades para generar ganancias con la app, conocer de cerca sus experiencias y comentar las principales novedades en materia de seguridad.

Si bien Uber se lanzó en Mar del Plata hace casi cuatro años, su funcionamiento nunca tuvo el visto bueno de las autoridades locales. Pero esto podría revertirse si el Concejo Deliberante avala el proyecto que impulsa el Ejecutivo para habilitar a las aplicaciones de transporte en la ciudad, como alternativa a los taxis y remises, que ofrecen la mayor resistencia a su desembarco.

Además de emplear a cientos de conductores y conductoras, la plataforma no solo brinda una solución de movilidad a los marplatenses durante todo el año, sino también a los turistas: durante los fines de semana largos se registra un crecimiento del 30% en la demanda de viajes.

“Nos entusiasma mucho estar hoy en Mar del Plata para compartir un espacio de intercambio con los socios y socias conductoras de la ciudad. Sin dudas, es una de las ciudades más emblemáticas del país y desde Uber queremos seguir acompañando su crecimiento con soluciones de movilidad confiables y seguras a través de nuestra tecnología. Y también, contribuir a la generación de oportunidades económicas, especialmente en este momento de conversaciones sobre el futuro de la movilidad en la ciudad”, comentó María Bilotte, gerente de Comunicaciones de Uber para Cono Sur.

Uber inaugura un nuevo centro de atención en Mar del Plata

Uber anunció la apertura de un nuevo centro de atención en Mar del Plata exclusivo para socias y socios conductores. Solicitando un turno previo a través de la app, podrán acercarse a resolver dudas, completar la activación de su cuenta, o revisar cualquier inquietud sobre el funcionamiento de la app.

Durante el encuentro, Gabriela Britto -socia conductora con más de 1.700 viajes-, comentó: “Comencé a manejar con la app de Uber cuando me quedé sin trabajo. No solo me dio estabilidad económica, y pude terminar de construir mi casa, sino que también me da tranquilidad saber que puedo cubrir los gastos diarios de mi familia. Uso la opción de Uber Ellas, que me da seguridad en la calle y confianza para manejar de noche. Hoy, además, pudimos conocer al equipo de Uber en una reunión donde presentaron la nueva oficina de atención y pudimos consultar todas nuestras inquietudes”.

Además, la compañía compartió las principales iniciativas y funciones de seguridad disponibles en la app como: compartir el viaje en tiempo real con contactos de confianza, grabación de audio, contacto de emergencia, botón 911, entre otras.

Por otra parte, destacaron que todos los viajes a través de Uber cuentan con cobertura de Seguros SURA por Accidentes Personales y Responsabilidad Civil que se activa desde el momento en que el/la socio/a conductor/a acepta un viaje hasta que el último de los/as usuarios/as baja del vehículo.