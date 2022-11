Convocarán a vecinos y comerciantes para debatir los nuevos permisos a locales gastronómicos

La Comisión de Industria del Concejo Deliberante resolvió convocar a vecinos y comerciantes de Alem para contemplar sus miradas en el marco del debate de un proyecto del oficialismo para ampliar los permisos para la realización de espectáculos públicos en locales gastronómicos. Entre las iniciativas se contemplaría la habilitación del “baile espontáneo”, la actividad de Dj´s, la ampliación del horario máximo en que pueden funcionar los comercios y la posibilidad de transformarse, ocasionalmente, en sala de espectáculos.

Si bien la Ordenanza 14.000 que se busca modificar rige para todo General Pueyrredon, la mirada se centra en el centro de Alem, por la situación conflictiva que allí se vivió hasta una década con la proliferación de espacios nocturnos. Precisamente, vecinos de la zona elevaron al Concejo Deliberante una nota donde aseguraron que “nos exponen a revivir una traumática experiencia”, mientras que comerciantes del rubro gastronómico defienden la propuesta del concejal Fernando Muro (Pro). En principio, ambos sectores serían convocados para la próxima reunión de la comisión presidida por Miguel Guglielmotti (FdT), a realizarse en dos semanas.

“Esta propuesta de reforma viene a atender un reclamo histórico, porque la actual ordenanza ha quedado desfasada en el tiempo y fuera de lo que está sucediendo en la realidad. Espectáculos como stand up, teatro o Dj´s no son considerados, entonces no se pueden habilitar en locales comerciales. Es muy restrictiva la norma actual”, sostuvo Muro el miércoles pasado, en el inicio del tratamiento del expediente. El concejal apeló a la postura que se viene expresando desde el gobierno en materia económica: “buscamos simplificar la vida a quienes invierten y dan trabajo en la ciudad”, sostuvo.

La reunión sirvió para poner sobre la mesa los primeros cuestionamientos del Frente de Todos, aunque la concejal Virginia Sívori advirtió que se tratan de “dudas” que tiene el espacio. En primer lugar, se enfocó en la habitación del “baile espontáneo”, el principal punto conflictivo que se vislumbra a futuro. “Esto nos lleva a pensar en la diferencia entre un boliche y un bar”, sostuvo, a la par que advirtió sobre la posible afectación a vecinos.

Por su lado, Muro brindó otra explicación donde planteó que la idea es que el comerciante no sea multado ante un baile improvisado que se genera por iniciativa de los clientes, como ocurre actualmente. "La norma no habilita el baile. Hoy, si hay un espectáculo de tango y una pareja si pone a bailar, se infracciona al titular, ahora se busca una norma más permisiva”.

La norma vigente prohíbe taxativamente la actividad de baile en los locales gastronómicos, mientras que el cambio impulsado por Muro elimina esa determinación y, en su lugar, sostiene que “la manifestación del público durante el espectáculo será considerada de carácter espontáneo”, contemplando multas cuando el baile es “estimulado” por parte del comercio o cuando afecté “la salubridad, seguridad y/o buenas costumbres”. “Este articulo le da una amplitud que no sabemos cómo se va a determinar cuando se va a poder balar o no”, apuntó Sívori.

Ruidos molestos y horarios

La concejala del Frente de Todos también expuso las dudas del bloque respecto a las nuevas consideraciones sobre los parámetros de ruidos permitidos, como así también los controles que se llevarán adelante. Asimismo, pidió saber los motivos de la propuesta de ampliar el horario máximo de actividad gastronómica, que se pasaría de las 2 a las 4 de la madrugada. “Ahora queda corto el horario, donde muchas veces se deben suspender espectáculos. Es un pedido del sector”, le replicó Muro.

Asimismo, el referente del Pro defendió la eliminación del cupo máximo de 150 personas que se permite en los locales con espectáculos públicos, ya que no se toma en cuenta la superficie. Al respecto, Sívori había planteado que esta nueva disposición parecería no poner un límite a la capacidad. Si bien no está contemplado en el texto propuesto, Muro explicó que será Bomberos a través del apto para espectáculos el que determinará la capacidad.

“Este proyecto así como está deja más dudas que certezas”, sintetizó Sívori la postura del Frente de Todos. “Si en un lugar gastronómico no va a a ver limite para la cantidad de personas, van a poder pasar música hasta la 4 y se va a poder bailar; nos empezamos a preguntar si esto no está pensado para una zonificación determinada, creemos que puede tener inconvenientes de aplicación”, agregó.

“Lo que pasó en Alem no queremos que vuelva a suceder”, aclaró Muro, hablando en nombre del gobierno. Precisamente, en el próximo encuentro se sumarán las voces de los vecinos y comerciantes del lugar, para sumar nuevos condimentos al debate. A su vez, se esperará un informe de Inspección General, para tener mayores precisiones.