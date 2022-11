El Municipio busca insertar en el mercado laboral a los ocupantes del barrio Las Heras

El Gobierno que conduce Guillermo Montenegro inició gestiones para insertar en el mercado laboral a 20 de las 80 personas que durante diez días protagonizaron una toma en el barrio Las Heras y no tienen un lugar para vivir.

Tras la mesa de diálogo que se llevó a cabo el viernes pasado, el Municipio acusa que no tiene mayores recursos para afrontar la crisis habitacional, aunque espera acercarles herramientas a las familias afectadas para que se puedan formar en un oficio.

Según pudo saber 0223, la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación a cargo de Adrián Consoli ya recepcionó al menos 20 currículums vitae para brindarles distintos cursos de formación e intentar insertarlos en el mercado laboral de General Pueyrredon.

La Secretaría de Desarrollo Productivo a cargo de Adrián Consoli busca insertar en el mercado laboral a los ocupantes del barrio Las Heras. Foto: 0223.

En el Ejecutivo local aseguran que no pueden hacer frente a la crisis habitacional ya que las tierras que se encuentran bajo jurisdicción del Municipio no serían aptas para edificar, por lo que se apuesta a que tanto la Provincia como la Nación puedan impulsar un plan de obras de viviendas.

A su vez, según pudo saber este medio, próximamente los funcionarios municipales les ofrecerán una alternativa para pernoctar a las familias que por estos días pasan la noche en la parroquia Santa Rita, bajo asistencia de la Secretaría de Desarrollo Social.

Las partes acordaron volver a reunirse este miércoles por segunda vez, después de la mesa de diálogo que se abrió el viernes pasado al concretarse el desalojo del predio ubicado en Fortunato de la Plaza al 8700.

Se trata de un grupo de numerosas familias que reclaman por el derecho de acceso a tierra y hábitat acusando que no tienen un lugar donde vivir. "Nos ofrecieron bolsones de comida para que nos vayamos, pero el problema es que no tenemos casa”, repiten.

Las familias afectadas reclaman un terreno para construir sus viviendas. Foto: 0223.

Inclusive, durante la toma, los ususrpadores recibieron el apoyo de los vecinos del barrio Las Heras. “Acá no hay delincuentes, sino albañiles, electricistas y demás trabajadores que no pueden alquilar y no tienen a dónde ir”, señaló una vecina que respaldó el reclamo habitacional.

Con más de 350 policías y un llamativo despliegue, la Policía avanzó el jueves pasado sobre los terrenos en cuestión para desalojar el predio. No obstante, para evitar cualquier situación de violencia, las familias que resistían la lucha se retiraron por sus propios medios.