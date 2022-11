Montenegro: “Si decidís no tomar vacaciones no es para que después los vecinos te las paguen”

El intendente Guillermo Montenegro cuestionó a su antecesor Carlos Arroyo por el reclamo judicial para cobrar vacaciones no gozadas, tras el fallo favorable que obtuvo este martes en la justicia marplatense. “Si vos decidís no tomar una vacación, es una decisión personal, ya sea por problemas de la ciudad o tuyos, pero no es para que los vecinos te las paguen después”, consideró.

“Tengo una posición muy clara: las vacaciones son para ser gozadas durante la función, sobre todo en el caso de funcionarios políticos”, expuso Montenegro, consultado por la prensa en el marco de la entrega de diplomas de Marpralab en la Torre Tanque.

“En estos casi tres años que llevo como intendente me tomé 48 horas, que fue cuando murió mi viejo y no se me ocurre ni a mí ni a ninguno de mis funcionarios que después de diciembre del año que viene alguien pueda cobrar un peso de una vacación y que la paguen los vecinos de la ciudad”, planteó, al comparar su práctica con la demanda que entabló el exintendente para recibir una compensación económica por los 40 días de vacaciones no tomados entre 2018 y 2019.

Tras ser notificado del fallo en contra del Juzgado Contencioso Administrativo Nº2, Montenegro adelantó que los equipos jurídicos de la Municipalidad ya trabajan en la apelación. “Voy a apelar, iré a la Corte de la Provincia y, de ser necesario, a la Corte de Nación, porque entiendo que no estamos hablando de derechos laborales, sino de una función que consiste en trabajar para el vecino”, agregó al respecto.

No solo Arroyo: al menos una decena de exfuncionarios también impulsan demandan judiciales similares. Foto: Prensa MGP.

“Esto tiene que ver con una cuestión de principios. Lo tengo en claro yo y también mis funcionarios. Lo aclaré el primer día: se toman vacaciones si se puede y no se le puede imputar eso a los vecinos de Mar del Plata el día que nos vayamos. Es un disparate”, concluyó.