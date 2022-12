Dictamen favorable para el Presupuesto 2023 y el aumento del 80% en la tarifa del agua

En una ajustada votación donde volvió a contar con el apoyo de Acción Marplatense, el oficialismo logró dictamen favorable para la aprobación del Presupuesto 2023 y el aumento inicial del 80% en la tarifa del agua.

Con los cuatro votos del interbloque de Juntos y el aporte del concejal Horacio Taccone (AM), la Comisión de Hacienda formuló dictamen en favor del Presupuesto 2023 presentado a fines de noviembre por el intendente Guillermo Montenegro, donde se proyectan ingresos y gastos por 77.170 millones de pesos.

En tanto, los tres concejales del Frente de Todos y el presidente de la comisión, Alejandro Carrancio, votaron en contra, con fuertes cuestionamientos al gobierno por la ausencia del Informe de Contaduría. Se trata de un requisito contemplado en el Artículo 187 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), donde el contador municipal -un funcionario de carrera- realiza un análisis de la sustentabilidad técnica del presupuesto, además de realizar observaciones sobre diversos aspectos.

“Venimos planteando que el expediente está incompleto y votar un Presupuesto sin la presencia de este informe es infringir lo estipulado por la LOM. Hasta que no esté el informe voy a votar de manera negativa, no se debería votar en estas condiciones, no cumple con los requisitos mínimos”, planteó Carrancio. El concejal además recordó que el propio secretario de Hacienda, Germán Blanco, se había comprometido a presentarlo durante su exposición del Presupuesto 2023.

El secretario de Hacienda, Germán Blanco, había defendido el Presupuesto 2023. Foto: Prensa HCD.

En la misma dirección se mocionó la concejala Virginia Sívori (FdT), quien pidió mantener el expediente en comisión y no aprobarlo hasta no contar con el informe. Además, pidió que el oficialismo explique porque aún no fue elevado, lo que no encontró respuestas de parte de los concejales de Juntos. “Los silencios en política tienen un significado”, concluyó la concejala.

Quien si se explayó fue Taccone, quien reconoció el incumplimiento formal ante la ausencia del reporte de Contaduría, aunque priorizó el “no demorar el tratamiento de la ordenanza madre para que el gobierno pueda gestionar”. Además, se mostró confiado que el informe sea presentado previo a la sesión ordinaria del Concejo Deliberante pautada para el 28 de diciembre, donde el Presupuesto será aprobado.

Avanza el aumento del agua con cláusula gatillo

Por otro lado, la Comisión de Hacienda también formuló dictamen para aumentar 80% la boleta por servicios sanitarios de Osse, en un proyecto que también incorpora una cláusula gatillo para un aumento extra del 20%. Dicha clausula se activaría durante el último trimestre de 2023, siempre y cuando los costos de la empresa se incrementen por encima del 80%, en base a una fórmula denominada Coeficiente C.

“No compartimos la cláusula gatillo, donde además el aumento (del 80%) es más elevado que el de las tasas municipales (73%)”, consideró el concejal Roberto Gandolfi (FdT). Carrancio también opinó en la misma línea, donde se repitió la votación del Presupuesto 2023 con el voto clave de Acción Marplatense para que avance el cuadro tarifario propuesto por la empresa pública presidida por Carlos Katz. En tanto, distinto fue el escenario para el Presupuesto 2023, donde en este caso el Frente de Todos y Carrrancio se abstuvieron.