Municipio de General Pueyrredon y la (no) salud

El municipio de General Pueyrredon, de acuerdo al anteúltimo censo (2010) tiene una población de 618.989 habitantes, y que hoy se estima ronda aproximadamente unos 700.000, según elaboraciones de la municipalidad en base a datos del Indec.

Dentro de la lógica del sistema de salud podemos mencionar un sistema mixto/fragmentado con el subsector estatal, el subsector de seguro social obligatorio (obras sociales), y el subsector privado. Teniendo en cuenta que en General Pueyrredon se encuentra entre los municipios con mayores índices de desempleo y trabajo informal, el subsector público estatal responde a las problemáticas de salud asistencial de la población.

Los vecinos y vecinas de Mar del Plata y Batán cuentan en la actualidad con 32 Centros de Atención Primaria de la Salud Municipales (CAPS), siendo una problemática el hecho de sacar turnos para poder realizar distintas consultas. En el último tiempo se creó una aplicación para poder solicitarlo, pero lejos estuvo de solucionar esta problemática, sobre todo teniendo en cuenta que algunos CAPS tienen dificultad de accesibilidad a la red de internet, y se les complica ingresar al sistema de Historia Clínica Digital.

También debemos tener en cuenta que de estos 32 CAPS, solo cinco cuentan con guardia de 24 horas (Gloria de la Peregrina, Batan, Ameghino, Playa Serena, y Centro 2) y, si nos fijamos en su ubicación, la zona norte de la ciudad se encuentra desprovista de centros con servicios de 24 horas. Por otra parte,en el año 2020 la Secretaría de Salud quiso cerrar las guardias pediátricas que brindaban los centros que permanecen abiertos las 24 horas porque alegaron que los chicos no asistían. Afortunadamente, gracias a la resistencia expresada por la comunidad esto no ocurrió.

Otros de los problemas que refieren las y los profesionales de la salud municipal es la falta de recategorización, la falta de especialidades en todos los centros (como trabajo social, salud mental, obstetricia, nutrición, odontología, enfermería, y promotores de salud) y ampliación de horarios.

El municipio cuenta con el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cema), que también tiene la dificultad de acceder a los turnos, sobre todo de ciertas especialidades no básicas, o estudios de alta complejidad. Al ser ambulatorio, este centro no cuenta con servicios de cama para internación.

Por otra parte, en Mar del Plata se encuentran dos Hospitales Interzonales, el “Higa Oscar Allende”, y el “Hiemi Don Victorio Tetamanti” (Materno Infantil), que son de gestión provincial, y son hospitales de referencia de la Provincia de Buenos Aires (es decir, que los 16 municipios que forman parte de la Región Sanitaria VIII, derivan a las personas que requieren servicios de alta complejidad a estos dos centros). Sin embargo, estos hospitales se encuentran saturados por la alta demanda que reciben de la población local, ya que General Pueyrredon no cuenta con un hospital municipal que pueda resolver las demandas de mediana complejidad, es decir, lo que podríamos llamar un segundo nivel de atención. Esta crítica es realizada por muchos intendentes y secretarios de Salud de otros municipios pertenecientes a región Sanitaria VIII, ya que se encuentran perjudicados por esta situación.

Al margen de la falta de recursos, el municipio debe planificar un sistema integrado de salud municipal que tenga una real estrategia de Atención Primaria de Salud. Son las y los distintos profesionales de los CAPS que intentan llevar adelante una atención integral, quienes intentan brindar un servicio de calidad dentro de las limitaciones que el municipio establece.

Los hospitales provinciales están saturados por la alta demanda.

Más allá de todos estos ítems, otro problema que hay es la falta de estadísticas de la salud de la población marplatense. No se sabe si los datos no están, o no los muestran. Queridas y queridos lectores, invito a que ustedes mismos ingresen a la página del municipio, y busquen datos de salud en el municipio. ¿Cómo pretendemos mejorar las condiciones de vida, disminuir la exposición a factores de riesgo, evitar años de calidad de vida perdidos, si no sabemos de dónde partimos?

Entre otras cuestiones, los servicios de salud mental del municipio son preocupantes. La Secretaría de Salud trajo a colación en estos días el aumento en las consultas por depresión, ansiedad e intentos de suicidios. Dio detalles del recurso humano que cuenta el Departamento de Salud Mental, pero no mencionó la dificultad en la accesibilidad a una consulta, o lo complicado que es conseguir una continuidad en la asistencia o el acceso a la medicación necesaria.

En Construyendo General Pueyrredon insistimos que para llevar adelante un plan consistente y eficiente de salud es necesario un abordaje integral, de la cual no solo sea partícipe la Secretaría de Salud, sino el resto de las secretarías, como la Secretaría de Deportes, de Obras Públicas, los testimonios y la retroalimentación con los vecinos (que suelen saber más que nadie los problemas y sus soluciones), a los equipos profesionales que forman parte de los CAPS, para lograr un enfoque comunitario, intersectorial e integral de la salud de las vecinas y vecinos del Municipio de General Pueyrredon.