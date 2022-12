Estalló Wanda y disparó con todo: filtraron que mangueó entradas para ir al show de Tini

Los dos recitales de Tini en el campo Argentino de Polo entregaron muchas imágenes a los programas de espectáculos. En el primero de ellos, el jueves, Rodrigo de Paul fue protagonista sobre el escenario, algo que repitió anoche y con un invitado de lujo, Leandro Paredes, y también debajo, ya que terminó la noche en Tequila junto a su ex, Cami Homs, L-Gante y Wanda Nara, quien había ido al show con sus hijas.

Ayer, en "LAM", Tini dio un mano a mano exclusivo a Ángel de Brito y Yanina Latorre aprovechó para comentar que Wanda "les taladró" la cabeza a los productores del show y a la propia Tini, mandándole mensajes para conseguir entradas gratis. Latorre, que es muy amiga de la familia de Tini y fue la encargada de contar cómo se había iniciado el romance con De Paul cuando a Cami Homs no le cerraban las fechas y acusaba a su ex y a la cantante de empezar la relación cuando ella aún estaba en pareja con el volante de la Selección, contó que la estrella no vio los mensajes hasta después del recital, pero que Wanda se había comunicado con varias personas de su equipo para manguear los tickets.

Minutos después, Wanda empezó a subir historias a su Instagram enojada y se desquitó fuerte contra la panelista de “LAM”, que hace un año fue su "vocera" cuando estalló el Wandagate y la defendió en su guerra con la China Suárez, pero ahora la relación se quebró. “Todo lo que dice de mí es inventado”, comenzó diciendo la empresaria.

“Mintió sobre mi relación y la performance de una persona que se vinculó conmigo", disparó Wanda, en referencia a un comentario que hizo Latorre hace unos días, cuando contó que Wanda le había dicho a sus íntimo que L-Gante era muy bueno en la cama. "De mí no sabe nada, ni de mi familia. Todo lo que supo de mi fue porque se lo conté en algún momento puntual. No me conoce”, detalló Wanda, quien aseguró que las entradas se las había regalado la producción del recital y que ella nunca se había comunicado para conseguirlas gratis.

Después de su tremendo descargo, Wanda Nara siguió con su discurso a través de un vivo de Instagram larguísimo en el que aclaró varios temas y hasta apareció, cuándo no, Mauro Icardi, haciendo comentarios a la vista de los miles de seguidores que miraban el vivo de su ex esposa. Wanda negó su romance con L-Gante, dijo que nunca tuvo relaciones con él y que solo es su amigo, y Mauro salió a contestarle. “Dejá de aclarar tanto que oscurece”. Inmediatamente, Kennys Palacios también se metió y aprovechó para jugar con el tema: “Elijo a Mauro, aunque ahora que está soltero voy por él”.