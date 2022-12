Hackeo, insultos y confusión: los terribles tuits de Cami Homs contra De Paul Y Tini

Mientras en "Intrusos" hablaban este viernes por la tarde de la denuncia penal de Rodrigo de Paul contra Camila Homs y su padre, Horacio, por "amenazas y hostigamiento", desde una cuenta de Twitter de Camila empezaron a publicar fuertes mensajes contra el jugador y su novia (y su madre, Mariana). Si bien en un principio, por el tenor de lo que escribían, muchos pensaron que era una cuenta falsa, la confusión y la alarma llegó cuando Maite Peñoñori dijo que había hablado con el padre de la expareja de De Paul y le confirmó que esa era la cuenta de su hija. Pero que en realidad la modelo fue víctima de un hackeo.

El contenido delos mensajes, en su mayoría, es casi irreproducible. Es una catarata de tuits con insultos a Tini y a De Paul, acusándolos por la relación que tienen y asegurando que empezaron su romance cuando Camila y el volante Campeón del Mundo todavía eran pareja, incluso que ella estaba embarazada (fue mamá en julio del año pasado). La confirmación de la panelista llevó mucha confusión, aunque ella insistió incluso en su cuenta de Twitter unas horas después.

"Espero que no te haga lo mismo que me hizo a mi, porque el que las hace una, las hace dos, tres, cuatro y cinco veces, los hombres son todos iguales", "No se olviden que todo vuelve y que el karma va a poner a todos en su lugar", "La semana que viene sale la canción para tapar todo como ya lo hizo antes y que hablen de eso pero no de que arruinó una familia", "Serás campeón del mundo y me parece perfecto pero estaría bueno que así como pones los huevos en la cancha también los pongas como padre", fueron algunos de los tuits.

"Mientras yo estaba dando a luz vos estabas revolcándote con esa p..., sos una m... Rodrigo y de ella no hablo mejor porque me quedo corta con lo que quiero decirle", "Mucha cara linda pero el machito asqueroso y mujeriego que sos no te lo saca nadie", siguió en esa catarata de acusaciones por la res social del pajarito.

Uno de los tuits copiaba la famosa frase que lanzó años atrás Mariana Nannis cuando había publicado un mensaje similar contra Yanina Latorre, donde la acusaba a la angelita de haberle sido infiel a Diego Latorre. Ese comentario sigue vigente en su cuenta y se ha vuelto un meme en esa red social. Que haya copiado ese mensaje era muy sospechoso y muchos imaginaban que la cuenta era falsa.

Pero Maite publicó en la red del pajarito azul lo que le había confirmado Horacio Homs sobre la cuenta de la mamá de Bautista y Francesca: "Me confirma el papá de Cami Homs, que la cuenta @camihoms es de Cami pero está hackeada".

Sin embargo, la cuenta desde la que se siguen publicando mensajes ofensivos (después de las nueve de la noche seguía tuiteando) parecía no ser la cuenta de la que habla el padre de Camila, que tiene otra en Twitter que sí parece hackeada desde hace tiempo y ella no publica nada allí desde hace un año y medio.

La cuenta desde la que salen los tremendos mensajes fue creada en julio de este año, solo tenía cuatro tuits hasta el jueves por la noche, cuando estalló el escándalo por la denuncia, empezó a seguir a una sola persona hoy mismo, aumentó de siete mil a casi 30 mil seguidores desde que empezó a tuitear esta tarde y el primer tuit, del 21 de julio, es un elogio a Lali Espósito, cuando Tini y De Paul ya eran pareja.

Maite les contestó a varios seguidores que le marcaron la misma posibilidad de que se tratara de cuentas diferentes y de una confusión de Horacio Homs, pero la periodista asegura que chequeó eso con el padre de Camila y que él vio las dos cuentas y le insiste en que la cuenta de la que salen los tremendos mensajes es de su hija.

Hasta que esta noche, en "LAM", Pía Shaw habló con Maite y dijo al aire que después de su charla con Horacio, la propia Camila le escribió a la panelista de "Intrusos" para aclararle que la cuenta es fake. Pía avisó que Camila emitirá un comunicado en breve para aclarar todo lo que pasó este viernes en Twitter.