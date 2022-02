Julieta Novarro: “Microteatro es una experiencia, ante todo, estimulante, innovadora y muy democrática”

En vísperas de la apertura de Chauvín, ubicado en San Luis 2849, un nuevo espacio en la ciudad que concentrará la sede de Microteatro junto con una propuesta artística de gran escala, Julieta Novarro, directora de Microteatro Buenos Aires, reveló los detalles de la propuesta:

-¿Cuándo comenzó tu relación con el teatro?

-Con el teatro toda la vida. Consumo teatro desde hace más de veinte años con el teatro Picadilly y aparte de eso, fui siempre productora. Por mi papá, Chico Novarro, siempre estuve vinculada al teatro de alguna manera, como espectadora y, acompañando a la familia. Después mi socio Pablo Bossi me propone traer Microteatro a la Argentina. Es una propuesta que nace en España, en Madrid, en una zona del barrio Malasaña donde se habían reunido guionistas, directores y actores y hacían obras de 15 minutos en un prostíbulo que estaba a punto de demolerse. Tomaron el prostíbulo y le pusieron Microteatro por dinero. Fue de carácter eventual y tuvo tanto éxito que buscaron un lugar fijo y ahí se estableció y se formó este formato que ya hoy cuenta con sedes no sólo en España, sino también en México, en Estados Unidos y nosotros, lo trajimos a Buenos Aires e hicimos de alguna manera la marca, le dimos una relevancia y lo adaptamos al modelo local, con una propuesta de calidad. Así fue el comienzo.

Microteatro Mar del Plata desembarca en Chauvín.

-¿Cómo describirías en tres palabras la experiencia de Microteatro?

- Es una experiencia, ante todo, estimulante, innovadora y muy democrática. Estimulante, porque la gente que viene nunca ve una obra sola, siempre se queda con ganas de más. Porque es una experiencia que encierra gastronomía, un encuentro de amigos, una primera cita, porque tenés la posibilidad de comer entre función y función. Las funciones son cortas entonces es un lugar muy vivido donde están sucediendo cosas todo el tiempo, con mucho movimiento. Innovador, porque creo que es una manera, ni mejor ni peor, de ver lo que es el teatro. Es una manera de acercar a gente que no se anima a ver una obra convencional que puede durar una hora, una manera de acercarlo al teatro. Innovadora, porque estás captando también un público joven. Democrático, porque la elección se hace sin saber entre las tres curadoras (Lorena, María y yo) y respetamos cuando algo se eligió por las tres y aunque haya obras que nos gustaron a cada una, si la otra no lo eligió no va. Intentamos que la programación sea florida y tenga un poco de todo.

-¿Qué es para vos lo mejor de este formato breve?

-Hay algo en el público, que se convierte en juez porque le da la posibilidad de decir lo que le gustó y lo que no. Te da revancha, porque si hay alguna obra que no te gustó, te da la posibilidad de ver otra y ver qué pasa. Me parece que hay algo de la cercanía de los actores con el público que le da una singularidad, porque vos sentís que estás dentro de esa obra, de eso que está sucediendo, de esa comunión. Es una experiencia muy especial tanto para los espectadores como para los actores que tienen que pasar por esa situación varias veces a la noche con distinto público. Hay algo ahí para los dos lados, del lado artístico como de quien va a ver la obra.

El espacio cuenta con un minucioso tratamiento acústico.

-¿Cómo es la selección de las obras?

-La selección es mucho trabajo porque leemos todo. Siempre hay una temática que nos ampara y nos da un encuadre. La obra tiene que transitar esa temática. Si no es atravesada por esa temática, esa obra la dejamos para otro momento, pero creemos que eso es clave. Lo interesante es también elegir obras que sean muy distintas entre sí. Leemos todo, a partir de ahí nuestras curadoras hacen una selección y ninguna sabe lo que elige la otra. Después votamos y las que son elegidas por las tres, son las obras elegidas. Hay obras que, a veces, nos parece que les falta un poquito para poder cerrar, en esos casos damos una devolución, vemos los ensayos y hacemos un acompañamiento. Siempre hay obras mejores que otras, pero somos una sala. Como todas las salas, hay obras que funcionan más y, otras que funcionan menos. Pero siempre van a ser obras que tienen mucho trabajo.

-¿Qué expectativas tenés con traer a Chauvín la esencia de Microteatro que es algo totalmente nuevo en la ciudad?

-A mí, me parece que si bien Microteatro va a traccionar, hay algo de Chauvín que creo que es algo que estaba necesitando esta ciudad tan potente como es Mar del Plata. Necesitaba algo alternativo para gente joven, hecho con tanto amor, visualmente tan imponente, me parece que le va a dar mucho no sólo al barrio sino a todo Mar del Plata y está pensado a largo plazo. Es algo que se va a ir construyendo. Hay una masa crítica interesante, por eso, creemos que vamos a contar con directores, actores y escenógrafos marplatenses, esperamos que así sea. Después, siempre vamos a estar apoyando desde Buenos Aires. En ese sentido, la idea es empezar con obras que también vayan de Buenos Aires, hay mucho entusiasmo en los actores y directores. Son obras que se ajustan lo necesario para llevarlas una semana a Chauvín y eso tambien, va a servir para que los mismos marplatenses puedan ver qué es lo que funciona, porque sirve mucho ver.

Chauvín promete convertir el barrio en nuevo polo cultural.

-¿Sos de visitar la ciudad? ¿Qué es lo que más te gusta de Mar del Plata?

-Yo fui toda mi vida. Siempre me moví cuando trabajaba mi papá que hacía temporada en Mar del Plata y yo iba ahí. Mi recuerdo de Mar del Plata es Balneario Horizonte del Sol: mucha familia, el parador desde la mañana hasta la noche. Playa Grande, también. Mar del Plata tiene esas mezclas de ciudad estilo mediterránea y a la vez, tiene una fisionomía muy particular. A mi me toca el corazón Mar del Plata. Pasé muchos años, desde muy chiquita. Volví el anteaño pasado y es un lugar que me es muy cercano. Las medialunas, todas las cosas que me recuerdan mi infancia. Cuando llegaba y pasaba por el Parque Camet, ya estaba de vacaciones. Ahora tener un espacio como Chauvin, para mí, es genial. Nunca me lo hubiese imaginado.