Proponen aplicar impuesto a la vivienda vacía para movilizar el mercado inmobiliario

El debate y las necesidades en torno a los alquileres no cesa en la Argentina.

En el marco de un nuevo debate en torno a los alquileres, con reclamos fuertes surgidos desde los propietarios y desde los inquilinos, habló en los últimos días el referente de la Federación Nacional de Inquilinos en la provincia de Buenos Aires, Juan Arrizabalaga, quien no dudó en afirmar que se han retirado unidades habitacionales del mercado para obtener más rentabilidad.

Arrizabalaga participó de la primera reunión que encabezó el titular de la Secretaría de Comercio Interior, Roberto Feletti, con las cámaras inmobiliarias y agrupaciones de inquilinos donde se empezó a discutir la falta de inmuebles para alquilar.

En declaraciones al programa Mañana es mejor de radio Provincia, el dirigente planteó que se buscan soluciones para que se amplíe la cantidad de viviendas en oferta y no haya abusos de precios en la renovación de los contratos. “En la Argentina hay muchas viviendas en alquiler pero el problema es que las retiraron del mercado y las viviendas que no dejan vacías se van hacia el mercado del alquiler temporario turístico, que está desregulado y tiene más rentabilidad”.

Arrizabalaga sostuvo además que “las renovaciones de los contratos están por encima de la inflación porque además la Ley de Alquileres no regula los precios de renovación de contratos y ese es el mayor golpe al bolsillo” y en ese sentido dijo que “el que está con contratos vencidos no está pudiendo alquilar aunque tenga un trabajo estable”.

Impuesto a las viviendas vacías

El dirigente destacó la propuesta que presentó Feletti de “encarecer la vivienda vacía como se hizo en Europa, en busca de mejorar la oferta y controlar los precios” aunque precisó que gravar la vivienda ociosa “es una medida acertada pero no alcanza para resolver el problema porque no hay política de control de inflación con un mercado inmobiliario desregulado y no hay política de vivienda oportuna con un mercado desregulado. Hay que tocar muchas teclas para resolver el problema”.

Asimismo Arrizabalaga explicó: “No estamos hablando de los pequeños propietarios sino de los multipropietarios con el objetivo de empujar desde el poder público para ampliar la oferta de vivienda de lo construido. No queremos que construyan más para dejarlas vacías porque eso es especulación inmobiliaria. Comercio está discutiendo cómo proteger a los inquilinos, cómo controlar los precios y cómo poner más viviendas en el mercado”.

El dirigente sostuvo que “el mercado inmobiliario quiere contratos de uno o dos años porque la parte del león de la rentabilidad está en los saltos de precios que está ligada a la renovación de contratos. Los contratos largos protegen al inquilino. Además, desde el sector inmobiliario quieren que no haya un índice de ajuste anual sino que el precio lo ponga el mercado y contratos de un año. Esto genera una espiral inflacionaria impresionante y una crisis de oferta”.

Por último, Arrizabalaga enfatizó que “en la Argentina hay 3 millones de contratos de alquiler y sólo están registrados 160 mil”.