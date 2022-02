Alquileres: el Gobierno conformará una mesa de trabajo con representantes de inquilinos e inmobiliarias

Los contratos de alquiler vuelven al centro de la preocupación del Gobierno, que este martes se reunirá con representantes de inquilinos e inmobiliarias para conformar una mesa de trabajo y abordar la problemática.

Es que a un año y medio de la implementación de la ley de alquileres (N° 27.551) que nació con el objetivo de mejorar las condiciones para los inquilinos, crecen las críticas porque los precios de las viviendas se dispararon y hubo un desabastecimiento en el mercado locatario.

Así, existe un gran desfasaje entre los inquilinos que quieren alquilar y no pueden afrontar las mensualidades y una cantidad importante de viviendas vacías que podrían sumarse a la escasa oferta disponible en el mercado.

Ante esta situación, desde la Secretaría de Comercio se propondrá la creación de una mesa de trabajo conformada por los representantes inmobiliarios, inquilinos y propietarios para buscar una solución integradora, y buscar herramientas para dar una respuesta concreta especialmente a los inquilinos que son el eslabón más débil de esa cadena.

“La idea es armar una mesa de trabajo. Hay un problema de falla de mercado o errores contenidos en una ley, no lo sé”, dijo el secretario de Comercio, Roberto Feletti en diálogo con El Destape Radio días atrás.

“El propietario no quiere alquilar o pide un alquiler que el inquilino no puede pagar y el inquilino puede pagar un alquiler que para el propietario no es rentable. No hay un punto de encuentro que le sirva a los dos y hay una retirada de oferta”, agregó sobre el diagnóstico del sector.

Cabe señalar que en noviembre pasado, desde el oficialismo, Sergio Massa había anticipado cambios a la ley de alquileres que todavía no se tradujeron en una nueva propuesta.